Beboere kræver nyt navn til handelscenter

- Det er et stort problem. Under byggeriet af Strædet blev der læsset et helt parti vinduer af herude og vi får jævnligt forkert leveret post, som skulle have været afleveret i Rådhusstræde. Desuden kommer der jævnligt taxaer og holder og venter et stykke tid, inden det går op for dem, at de faktisk er bestilt til »Strædet« i Køge by, siger beboer Mogens Møller Hansen.