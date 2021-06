Se billedserie Maja Budahl og Louise Truelsen overvejer begge at flytte væk fra Mølleparken i Køge Kommune, fortæller de. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Beboere føler sig svigtet af boligselskab: Renoveringsplan på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere føler sig svigtet af boligselskab: Renoveringsplan på vej

Køge - 20. juni 2021 kl. 06:08 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

På et bordbænkesæt i Mølleparkens gård sidder fire personer i junis bagende sol.

Umiddelbart kunne det ligne en hyggelig stund, men mødet bunder i en stor utilfredshed.

Fra gården kan gruppen se op på, hvad de beskriver som et fælles mareridt: Deres lejligheder.

Og beboernes kritikliste er lang.

Lang liste Eksempelvis fortæller de, at flere har haft vandskader, og at de i en lejlighed har mistanke om skimmelsvamp.

Næsten i munden på hinanden af harme og ivrighed over forholdene, fortæller de videre om utætte vinduer, manglende håndtag på en hoveddør, fjernede ejendele fra et aflåst kælderrum til en andet, som beboeren ikke havde adgang til og utryghed ved lejlighedernes altaner.

- Vi beboere oplever gang på gang, at vores boligkontor ikke gør deres arbejde og lader os leve i sundhedsskadelige kår, lyder det fra Maja Budahl, der har boet i Mølleparken i Køge i 4,5 år, og sammen med en række naboer har hun altså fået nok.

Jeanette Larsen, der er forretningsfører ved Lejerbo, svarer, at Lejerbo reagerer på henvendelser de modtager, men at deciderede renoveringer kun kan igangsættes, når et afdelingsmøde har godkendt det.

Afviser dele af kritik Jeanette Larsen er ked af, at flere beboere ikke er glade for at bo i Mølleparken. Hun kan dog ikke genkende flere af de punkter, som beboerne har oplistet.

- Jeg undrer mig meget over kritikken med vandskader. Jeg har tjekket op på det, og vi har ikke fået nogle henvendelser om vandskader inden for nyere tid. Derfor antager jeg, at det er ældre vandskader. Men selvfølgelig skal vandskader tjekkes og udbedres, fordi det må selvfølgelig ikke sprede sig.

Lejerbo indsatte en ny varmemester i starten af 2021, fortæller hun.

I forhold til de fjernede ejendele i et aflåst kælderrum, vil Jeanette Larsen gerne beklage, at man ikke fik varslet beboeren om flytning af ejendele, og fortæller, at lejer har fået et nyt kælderrum

Hun understreger desuden, at altanerne er blevet efterset i nyere tid, hvilket beboere også har været nervøse for.

Frost indenfor Ud over de fejl og mangler, som beboerne beskriver, er det også ejendomskontorets reaktioner på de mange henvendelser, som gør beboerne utilfredse.

- Vi bliver mødt af en afvisende og uforskammet opførsel og en manglende lyst til at lave noget, siger en beboer, som ikke vil have sit navn frem, men DAGBLADET er bekendt med hendes identitet.

Det kan Jeanette Larsen dog ikke genkende.

- Vores varmemester er en yderst servicemindet mand, og jeg vil gerne understrege, at vi tager henvendelser meget seriøst. Men vi kan ikke gøre noget, hvis vi ikke modtager henvendelserne, siger Jeanette Larsen fra Lejerbo, der uddyber, at hun ikke synes, at de beskrevne problematikker ikke stemmer overens med henvendelserne til Lejerbo og varmemesteren.

I solskinnet i Mølleparkens gård fremviser beboerne billeder fra vintermånederne af et vindue, hvor frosten sidder inde i lejligheden.

- Vi er helt enige i, at vinduerne er i for dårlig stand, kommenterer Jeanette Larsen

Overvejer at flytte De mange år med beboernes oplevelser, har ifølge dem selv, haft negative personlige konsekvenser.

De beskriver utryghed og flere fortæller, at de stærkt har overvejet at finde andre boliger.

- Jeg er begyndt at søge efter en anden bolig, fordi jeg synes, at det er under al kritik, siger Jette Lauritsen, der også er beboer i Mølleparken.

Har Lejerbo gjort det godt nok ved Mølleparken, når beboere overvejer at flytte?

- Umiddelbart nej, når beboere overvejer at flytte. Men min opfattelse er, at utilfredsheden er meget individuel.

Renoveringsplan Beboerne i Mølleparken kan dog se frem til en kommende renoveringsplan, der ifølge Jeanette Larsen, vil udbedre en række af kritikpunkterne.

- Vi er godt i gang med en renoveringsplan for Mølleparken sammen med bestyrelsen. Den indeholder blandt andet udskiftning af vinduer.

- Min formodning er, at der bliver et afdelingsmøde i det sidste halvår af 2021.

Hvorfor har I kommet med sådan en plan noget før?

- Vi har haft et tidligere forslag, som var urealistisk. Vi snakkede om urimelig forhøjelse af huslejen.

Hun understreger, at Lejerbo Køge-Bugt har ekstra fokus på den kommende renovering af Mølleparken.

- Jeg glæder mig til at se planen, men jeg forholder mig skeptisk, fortæller beboeren Maja Budahl.