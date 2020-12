Hashhandlen foregår helt åbenlyst i Ellemarken, uden at der bliver gjort noget ved det, fortæller en beboer. Foto: Anders Fallesen

Beboer i Ellemarken: Myndighederne gør for lidt

Køge - 30. december 2020

DAB og Køge Kommune bør interessere sig mere for, hvem der får en lejlighed i Ellemarken, hvis ikke boligområdet skal udvikle sig til en ghetto. En beboer i boligbebyggelsen kritiserer, at for mange borgere med udenlandsk baggrund får lejlighed i Ellemarken i stedet for at prioritere, at danskere flytter ind.

- I stedet for at integrere udlændinge propper de dem samme steder hen som Ellemarken, Hastrupparken og så videre. Der er næsten ingen tilgang af danskere til bebyggelsen. Og DAB er ligeglade. De vil bare udleje.

- Når en beboer flytter ud eller dør, så flytter en udenlandsk familie ind. Løsningen på problemet må være, at danskere, som er på ventelisten, skal have fortrinsret, i hvert fald i nogle år, ellers ender Ellemarken som Vollsmose. Det er der ingen grund til, siger beboeren, som ikke tør stå frem med navn af frygt for repressalier. Mandens identitet er kendt af redaktionen.

Manden har selv boet i Ellemarken i en årrække. Han har selv udenlandsk baggrund. Han kom til Danmark som 17-årig og har uddannet sig og gjort karriere, lige som han har giftet sig dansk og stiftet familie her i landet.

Han mener, at der opstår problemer i boligområdet, fordi danske borgere og borgere med udenlandsk bliver behandlet forskelligt.

- For de nye beboere gælder andre regler end for danskere. Udlændinge får lov til ting, som danskerne ikke får lov til. De må gerne have sko på gangene, banke tæpper hver eneste dag på gangene og feste om natten. Det må andre beboere ikke.

- For eksempel i forbindelse med ramadan sidder de og fester udendørs på de grønne områder til langt ud på natten. Havde det været en danske familie, havde man aldrig accepteret til tilsvarende adfærd

Han fortæller om flere eksempler.

- Hvis jeg stiller træsko uden for døren i opgangen, får jeg at vide, at de ikke må stå der. Hvis udlændinge stiller træsko i opgangen, sker der ingenting.

Manden fortæller også om en episode, hvor en familie med udenlandsk baggrund spiste pizza og smed pizzabakkerne ud af vinduet i stedet for at lægge dem i skraldespanden.

- Så kommer vores ejendomsfunktionærer og rydder op.

Han nævner endnu et eksempel med en familie, der skulle have nye tæpper i deres lejlighed. Også her blev de gamle tæpper bare smidt ud af vinduet.

- Det ville aldrig blive accepteret, hvis det var en dansker. De ville blive sagt op.

Frygt forhindrer klage

En af forklaringer på forskelsbehandlingen, mener beboeren skal findes i, at folk i ledelsen er bange for udlændingene.

- Ingen vil have noget i klemme. Det vil jeg heller ikke, siger han.

- Det nytter ikke at klage, fordi selv dem som arbejder her har opgivet ret og orden for langt tid siden og prøver man sige noget så bliver man truet og chikaneret. Det er for det meste kun de gamle tilbage og resten flygter herfra.

Beboeren føler, at den indsats, der bliver gjort for at forhindre problemerne eller at Ellemarken udvikler sig til en ghetto på regeringens ghettoliste, kun en ydre skinmanøvre. Det gælder både politiet og Køge Kommunes indsats.

- Ellemarken er ikke på regeringens ghettoliste, men det burde den og Køge Kommune er ligeglad. Det er at bede om problemer, siger han.

Han mener heller ikke, at politiet går nok.

- Man taler om samarbejde med politiet, om alt det man gør for integrationen, men virkeligheden er noget helt andet. Politi er her sjældent, de kommer i bilen og kører ud igen. Man handler åbenlyst med hash på gaden og måske også med andre stoffer, og man føler sig langt fra tryg.

- Hashhandlen foregår åbenlyst, blandt andet i skuret ved petanquebanen. Skuret er nu revet ned og erstattet med en pavillon. Men så samles de der i stedet. De hygger sig og sælger hash, siger beboeren, som fortæller, at det mest foregår i weekenderne.

- Det er ikke på hverdage eller om formiddagen, siger han.

Beboerens oplever ikke, at politiet gør noget synderligt for at dæmme op for den ulovlige hashforretning.

- Når politiet kommer, kører de bare en runde for at se, om alt ser pænt ud. Men de står ikke ud af bilen. Derfor opdager de ikke, hvis der foregår noget, fortæller han.

Han ved godt, at der også er bander i Ellemarken, men det ser man ikke så tydeligt.

- I sidste måned løb de efter hinanden og råbte. Men til daglig oplever jeg ikke banderne, bortset fra handlen med hash, som foregår helt åbenlyst.

Han undrer sig over, at man ikke mere aktivt forsøger at forhindre Ellemarken og andre boligområdet til parallelsamfund.

- Når man ser, hvad der foregår i udlandet, men også her i Danmark med parallelsamfund, så forstår man ikke, hvorfor man i Køge ikke bliver klogere. Det gælder om at sprede udlændinge og ikke samle dem sammen her i bebyggelsen, siger beboeren.