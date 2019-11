Bankospillet er aflyst

- Vi har prøvet alle mulige steder, for at finde et alternativ, men vi har ikke kunnet finde et egnet sted - så lige nu er vi ude i ingenmandsland, siger formand Per Sunding og forklarer, at mange af foreningens medlemmer er ældre mennesker, der er afhængige af at stedet ligger tæt bus og tog.

- Det har været et dyrt år, hvor vi har mistet medlemmer, der ikke havde lyst til at komme her, mens andre sad inde i salen med store frakker på, siger formanden og fortæller, at det skyldes et nyt ventilationsanlæg, der sendte meget kold luft ned i salen.

Støtteforeningen til Kræftens Bekæmpelse, Køge har spillet banko på Teaterbygningen siden 1983 og har altid været glade for forholdene i den gamle bygning. Foreningen roser også personalet for at gøre, hvad de kan i den svære situation, men forstår ikke, hvorfor udmeldingen om at salen ikke kan bruges kom så brat:

- En halv time før vores bankospil i den ene uge, mens vi stod med huset fuld af medlemmer, for vi at vide, at næste uge kan vi ikke længere være på Teaterbygningen. Jeg havde faktisk ikke fået besked om noget som helst. Men så kom een af spillerne og kunne fortælle, at der stod i avisen at Teaterbygningen lukker fra 13. oktober. Det kan ikke være rigtigt, at man skal læse det i avisen. Det kunne have været rart, at vi havde været lidt bedre forberedt, fremfor at det bare skete sådan her, siger Per Sunding og knipser i luften.