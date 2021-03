Østre Landsret frifandt fem bandemedlemmer for opholdsforbud i en retssag mod Loyal to Familia Køge. Dansk Folkeparti ønsker, at loven om opholdsforbud skal strammes, når bandepakken næste gang skal evalueres. Foto: Katrine Wied

Bandepakke skal evalueres efter LTF-sag

Køge - 26. marts 2021 kl. 15:59 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Reglerne for at idømme opholdsforbud for kriminalle bandemedlemmer skal ses efter i sømmene, efter at Østre Landsret i februar frikendte fem medlemmer af Loyal to Familia Køge for kravet om, at de ikke måtte komme i Karlemoseparken i Køge, når de var færdige med at sidde i fængsel.

Sådan lyder det i et svar fra justitsminister Nick Hækkerup til Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

- I forbindelse med serviceeftersynet af bandepakkerne er jeg selvfølgelig åben over for at se på, om de redskaber, vi allerede har til at bekæmpe bandekriminalitet, herunder reglerne om opholdsforbud, fungerer som de skal, eller om der er behov for at gøre mere, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i sit svar.

- Opholdsforbuddet skal sikre, at den pågældende ikke efter løsladelsen genoptager sin kriminelle tilværelse i tilknytning til gruppen i de områder, hvor den pågældende tidligere har begået kriminalitet, eller hvor gruppen holder til, skriver justitsministeren videre.

I dommen henviste Østre Landsret til, at der nu er ro i boligområdet i Køge, hvor kriminaliteten er foregået, og konkluderede, at det på den baggrund ikke var muligt at idømme det opholdsforbud, som byretten var nået frem til. Det fik Peter Skaarup til at stille spørgsmål til justitsministeren. Han ville vide, om opholdsforbuddet i bandepakken er tilstrækkeligt, når det ophæves fra og med, at de kriminelle kommer i fængsel.

Nu mener han, at bandepakken, som opholdsforbuddet er en del af, skal revideres.

- Der er brug for revision af bandepakke. Ministerens svar sammenholdt med hele situationen i Køge-området taler sit tydelige sprog. Det er nødvendigt at få opdateret bandepakken, blandt andet fordi de her opholdsforbud ikke virker efter hensigten. Det vil vi have strammet op på, siger Peter Skaarup til DAGBLADET Køge.

Han imødeser nu et udspil om bandepakken fra regeringen.

- Da vi lavede politiaftalen i efteråret, fik vi skrevet ind, at bandepakken skulle til revision. Vi undrede os over, at det ikke var med i politiaftalen, og vi rykkede nogle gange. Så

jeg forestiller mig, at regeringen kommer med et udspil på et tidspunkt, og det var derfor, de ikke ville have det med i politiaftalen, siger Peter Skaarup.

I svaret fra justitsministeren henviser Nick Hækkerup også til aftalen om et serviceeftersyn.

- Det indgår som bekendt i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, at der i aftaleperioden skal gennemføres et serviceeftersyn af bandepakkerne for at se på, om de gennemførte tiltag i bandepakkerne er tilstrækkelige til at imødegå udfordringerne med bandekriminalitet. Der vil i den forbindelse også blive foretaget en evaluering af ordningen om opholdsforbud, skriver justitsministeren.

Trusselsregime Peter Skaarup mener imidlertid, at der også er andre udfordringer med bander, som skal adresseres, når bandepakken skal evalueres.

- Vi vil også have større fokus på familieklaner og den bestialske adfærd hos indvandrerbanderne. Der er mange penge for dem at tjene i den kriminalitet, de begår, og de vil gøre hvad som helst for at blive i miljøet og beskytte miljøet, siger han.

Peter Skaarup hentyder blandet andet til, at bandemedlemmer ikke vil tale med politiet, når de bliver anholdt.

- Vi har set, at man i de kriminelle indvandrerbander holder fuldstændig mund med, hvem der har gjort hvad, og hvad der egentlig er sket. Det betyder, at det er utrolig svært at trænge ind i de her miljøer.

Peter Skaarup peger videre på, at det i sig selv kan virke truende, når mange bandemedlemmer og følgere møder op ved hændelser.

- De er for eksempel hurtigt fremme ved hospitalet, hvis et medlem bliver såret og indlagt, og sikrer at ingen får kontakt med dem, og laver et trusselsregime omkring situationen, siger han.

Opholdsforbuddet blev indført i december 2017 som led i udmøntningen af bandepakke III. Paragraffen i straffeloven giver domstolene mulighed for under visse nærmere betingelser at idømme et opholdsforbud i tilknytning til en dom om ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for banderelateret kriminalitet.