Bandedebat: Forhold jer til fakta!

Køge - 25. oktober 2020 kl. 18:19 Af Jan Andersen, Flindts Vænge 5, Køge Kontakt redaktionen

DEBATINDLÆG: Nu har jeg fulgt debatten i Dagbladet de seneste ugers tid vedrørende bandekriminaliteten. Det er helt tydeligt, at hvis man benægter bandekriminalitetens omfang og ikke vil anerkende anklagemyndighedens og politiets vurderinger af konflikten - så bliver det selvfølgelig svært nogensinde at nå hinanden. Hvis man benægter fakta, er diskussionen vel kørt af sporet.

Jeg vælger dog at sætte min lid til dem, der til daglig arbejder med bandekonflikten og som følger og moniterer grupperingerne på tæt hold. Politiet er trods alt en myndighed som (og heldigvis for det) i Danmark har en høj troværdighed.

Beboerformand i Karlemosen, Per Bach Lauritsen, benægter som beboerformand, at der skulle være noget, at komme efter. Politiets udtalelse står altså IKKE til troende.

Interessant betragtning som han jf. det læste deler med Niels Rolskov fra Enhedslisten.

Som beboerformand har man selvfølgelig en interesse i, at der ikke er en finger at sætte på ens virke. Men ligefrem, at miskreditere politiet og anklagemyndighedens udlægning har jeg alligevel ikke set før. Anklagemyndighedens anklageskrift tilkendegiver, at skyderiet ved Karlemosen tilbage i vinter var egnet til at fremkalde en konflikt mellem banden Ellemarken (Fra Ellemarken) og banden Brothas Køge (Fra Karlemosen).

Jeg står derfor lidt uforstående over for, at man som beboerformand på den måde underkender et anklageskrift fremlagt af politiet og anklagemyndigheden i en retssag.

Nuvel jeg vælger nu at forholde mig til myndighedernes udtalelser og ikke en beboerformand som måske/måske ikke har en egen interesse i sagen.

Lige så interessant og som også afspejler denne debat er jo udviklingen af ungdomskriminalitet i Køge. Jeg har af interesse desværre kunnet konstatere, at antallet af ungdomskriminelle i Køge er vokset. I relation til de 0-14 årige er antallet af kriminelle over de sidste par år tredoblet og med hensyn til de 15-17 årige er der ligeledes over en årrække sket en eksplosiv stigning. (Kilde: Justitsministeriet - Børne og Ungekriminalitet).

Mon ikke vi snart skulle tage debatten seriøst og anerkende, at vi har seriøse udfordringer i Køge?

