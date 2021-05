Se billedserie Det var et fascinerende syn, da godt 70 borgere i alle aldre søndag eftermiddag stillede sig op på mursten for at medvirke til en KØS-plakat, som skal bruges i forbindelse med en stor udstillingen i det åbne rum. Foto: FROM

Balancekunst på en doven søndag

Køge - 31. maj 2021 Af Tekst og foto: Jesper From

- Hvad er det, der foregår? spørger en undrende Køgeborger DAGBLADETS udsendte.

Det er en doven søndag formiddag på Torvet i Køge. Butikkerne holder lukket og der er normalt ikke meget liv på denne tid af dagen - og slet ikke, når sommervejret indbyder til alt anden end at kigge butiksvinduer.

Men denne søndag skiller sig ud. For midt på brostenene på torvet og med Frederik den VII som stillestående tilskuer, har omkring 70 personer stilet sig op på hver deres går mursten og står musestille og spejder til alle verdenshjørner. Det er folk i alle aldre - og nogle få tester sågar balancen ekstra ved at holde deres baby på armen.

Men der er for god forklaring på den underlige optrin.

Det er museet KØS, som er ved at varme op til sensommerens store udstilling, og skulle i den forbindelse have taget et iøjnefaldende og anderledes billede til deres markedsføring. Og her har man taget fat i den tyske kunstner Karin Sander, som havde taget turen til Køge for at dirigere den usædvanlige performance.

Hun lægger ikke skjul på, at hun er rævestolt over, at så mange Køgeborgere har taget imod opfordringen til at sætte lidt søndagstid af til at holde balancen på en mursten og medvirke til det flotte motiv.

Alle klarer uden det store besvær at blive på murstenene - så Karin Sander kan ikke stå for fristelsen til at udfordre lidt - så alle bliver bedt om at teste balancen lidt ekstra ved at løfte det ene ben. Det bliver optrinnet ikke mindre festligt af!

Lige så stolt som kunstneren er KØS-direktør Ulrikke Neergaard. Hun hjælper til med at guide de frivillige.

- Vi er ikke skabt i bronze. Så det er vigtigt for jer, at finde et punkt at fokusere på, vejleder hun, mens alle godt 70 finder balancen. Imens drøner en fotograf rundt for at finde de helt rigtige motiver - og i luften er en drone i gang med at skyde billeder af happeningen.

Det er en kurator ansat på KØS, som kendte Karin Sander. Helt tilbage i 1987 skabte kunstneren en lignende event.

- Det her er et øjebliksbillede af en række Køgeborgere. En perfomance, som jeg har stor ros til KØS-holdet for. De har virkelig knoklet for det, fortæller Ulrikke Neergaard.

Søndagens performance er startskuddet til en kommende storstilet udstilling, som vil køre fra 14. august til 26. september. Hvad den helt præcist komme til at indeholde, holder museumsdirektøren ind til kroppen et stykke tid endnu. Men lidt kan hun dog afsløre:

- Udstillingen kommer til at handle om vores fælles rum. Det er en udstilling, vi har arbejdet længe på sammen med Køge Kommune. Når vi nu hedder »KØS Museum for kunst i det offentlige rum«, vil det ikke give mening, at vi bare holder os inden for vores egne mure på museet. Nej, vi skal ud og skabe kunst i byrummet. Og det bliver med kunst fra hele verden, lover hun - og naturligvis med Karin Sander som een af de medvirkende kunstnere.

Det er også planen at gentage søndagens balancekunst i forbindelse med afviklingen af udstillingen.

Som tak for deres balance-indsats, blev de 70 frivillige lovet en plakat vær. Nu kommer næste proces med at vælge det helt rigtige motiv til kunstplakaten.