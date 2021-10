Se billedserie Siden august har familien Abild boet i Algestrup, og de bruger hver dag op imod to timer på at hente og aflevere deres børn William og Nynne i Køge by. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Bagerst i køen: Familie bruger flere timer om dagen på at hente børn

Køge - 22. oktober 2021 kl. 13:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Treårige William sidder på gulvet og leger med farverige Duplo-klodser, som han sirligt stabler oven på hinanden. På en hvid Tripp Trapp-stol ved spisebordet sidder hans to år yngre lillesøster Nynne og pludrer løs. Hun kigger nysgerrigt men også lidt skeptisk på DAGBLADET Køges udsendte journalist og fotograf, men smiler hurtigt, da han hun ser sin mor Cathrine og far Martin på hver deres side af træbordet.

Familien Abild har haft hjemme i Algestrup siden august i år. Inden da boede de i en lille lejlighed i centrum af Køge, hvor begge børn fortsat går i daginstitution. Nu bor de alle fire i et hus i landsbyen med mere plads, mere luft omkring sig og lige i nærheden af Cathrines forældre.

Hun er også selv vokset op i Algestrup, hvor hun var glad for at være barn.

- Der sker generelt meget. Der er mange ildsjæle, der er idrætslivet, byfesterne, og så er der gode togforbindelserne herud, påpeger Cathrine.

Men spørgsmålet er, hvor meget tid familien reelt har til at leve det gode landsbyliv, spørger forældreparret. De bruger nemlig op imod to timer daglig på transport for at aflevere og hente deres børn inde i Køge.

- Børnene spørger tit, hvorfor vi holder stille, når vi for eksempel er på vej hjem og sidder fast i myldretidstrafikken. Det er rigtig ærgerligt, for det er jo kvalitetstid med familien, der bliver frataget os, og som vi ikke kan gøre noget som helt ved, siger Cathrine.

Mest tid i bilen Inden flytningen til Algestrup skrev forældrene begge børn op til Alkereden i Algestrup, men den integrerede institution er mere end fyldt op, og derfor er det umiddelbart først til april, at familien kan forvente at få pladser til William og Nynne.

- Vi er glade for Mælkebøtten i Køge, men vi har nu i to måneder brugt over en time ekstra hver dag på at køre indenom Køge for at aflevere og hente børn. Og det kan vi så fortsætte med det næste halve år, og måske længere, erkender en ærgerlig Cathrine.

Hun fortæller, at børnene kommer bagerst i køen til Alkereden, fordi de allerede har en institutionsplads i Køge Kommune. Foran dem kommer både tilflyttere fra andre kommuner og familier, hvis børn endnu ikke går i daginstitution.

- Nogle dage tager vi afsted klokken 7 om morgenen, kommer hjem klokken 17, hvor den står på madlavning, og bagefter skal børnene puttes. Det går ud familielivet, og det meste tid jeg har med mine børn er i bilen, fortæller Cathrine, der bakkes op af sin mand.

- Man skal jo koncentrere sig, når man kører i bil, så det er tid, vi mister som familie. Hvis vi børnene havde plads i Algestrup, ville betyde, at vi kunne blive en rigtig del lokalsamfundet og det lokale netværk. I dag bruger vi ikke byen nok, siger Martin, der arbejder i Haslev og derfor må tage noget af en omvej, når han skal aflevere eller hente børnene.

Familien fortæller, at de har fået tilbudt plads hos Holmebækkens Børnehus i Herfølge, men den løsning er langt fra optimal, så det har de takket nej til.

- For det første ville det betyde, at børnene skulle flytte institution to gange, og for det andet ville det tage den samme tid for os at skulle ind gennem Herfølge, forklarer Cathrine, hvis arbejdsplads ligger i Albertslund.

Flere dagplejere? Familien peger på, at Algestrup er en by i udvikling, og at der i øjeblikket bliver bygget nye rækkehuse på Byskovvej.

- Kunne man ikke forstille sig, at næsten halvdelen af dem, der flytter, ind kunne have børn? Der er også mange af de ældre i byen, som er interesserede i at flytte ind i rækkehusene, hvilket igen giver anledning til, at nye unge familier flytter ind i de huse, som de ældre flytter fra. Generelt er der er generationsskifte i byen i øjeblikket, fortæller Cathrine.

Derfor kunne det tyde på, at behovet for daginstitutionspladser vil stige yderligere i Algestrup, og hvordan skal det løses?

Selv har Cathrine en række løsninger klar, heriblandt flere dagplejere.

- Dengang jeg var barn, var der dagplejere i byen. De blev alle lukket, i forbindelse med at Alkereden blev en integreret institution. Måske det kunne være en mulighed at åbne op for dagplejere igen?, foreslår hun.

En anden mulighed er, at børnene fra Alkereden kunne benytte den nærliggende SFO om formiddagen og dermed skabe mere plads i daginstitutionen.

- Måske var det en mulighed at en eller to af grupperne gik derover?, siger Cathrine Abild, der har sendt et brev med sine tanker om de manglende daginstitutionspladser i Algestrup og mulige løsninger til borgmester Marie Stærk.

Ikke de eneste For familien handler det mest af alt om at gøre opmærksom på et problem, som de umiddelbart ikke står alene med, forklarer de. Og så er de manglende pladser i Algestrup et tegn på, at udkanten af kommunen i visse tilfælde bliver nedprioriteret i forhold til det centrale Køge, mener de.

- Kommunen er nødt til at sørge for, at der er pasningsmuligheder nok, og det virker til, at man på det punkt prioriterer hovedbyen Køge mere end de lidt mindre byer. Det betyder, at det bliver sværere for børnefamilier at flytte herud, og det er problematisk, siger Martin Abild og fortsætter:

- Vi forventer ikke, at alt ting bare bliver leveret herude, men man kunne håbe, at visse basale ting, som pasningsmuligheder, var på plads. Vi er ikke de eneste, som råber efter det.