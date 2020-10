Padeltennis er noget af det seneste, der er kommet til Ravnsborghallen og det nærliggende område, og nu sker der endnu mere, efter at byrådet tirsdag aften har sendt en ny lokalplan i høring. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Babyboom: Udviklingen af Ravnsborgområdet tager yderligere fart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Babyboom: Udviklingen af Ravnsborgområdet tager yderligere fart

Køge - 27. oktober 2020 kl. 19:31 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Fødselstallet i og omkring Køge by er steget de seneste år. Udover barnelatter og søvnløse nætter til forældrene, bringer det også udvikling med sig til Køge. På tirsdagens byrådsmøde blev der nemlig præsenteret et forslag til en ny lokalplan for Ravnsborg i det sydlige Køge. Byrådet godkendte lokalplanen, som nu sendes i høring, oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Her er der både en ny daginstitution, en hal, og foreningslokaler på tegnebrættet. Alt sammen med respekt for det grønne frirum, der omkranser Ravnsborg som rekreativt område.

Fra borgmester Marie Stærke (S) lyder det:

- Køge Kommune har enormt mange muligheder og tilbud til og for børnefamilier. Det tror jeg, er med til, at vi bliver flere og flere her i kommunen, og derfor skal udviklingen selvfølgelig følge med. Vi har brug for flere vuggestuepladser til de mange små nye Køge-borgere og i samme åndedræt, har vi også muligheden for at skabe nye muligheder for at både de helt små, de lidt større og os voksne kan dyrke idrætten, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Udover at skabe flere institutionspladser til de nye Køge-borgere giver forslaget til lokalplanen også nye muligheder for andre. Ravnsborghallen samt Gymnastikforeningen Køge Bugt, får eksempelvis mulighed for at anlægge en ekstra hal.

Også idrætten får nye muligheder, hvis lokalplanen gennemføres. Der bliver ofte svinget ivrigt med ketcherne, når borgere kommer til Ravnsborg for at spille både badminton og den knapt så velkendte sport padel, der er en blanding mellem squash og tennis. Det skal der gøres mere plads til med det nye lokalplanforslag, der lægger op til at udvide Ravnsborghallen med flere badmintonbaner og rum til foreninger. Med forslaget til lokalplanen sørges der samtidigt for, at der anlægges stier til de besøgende, der kommer på gåben og cykel, så de trygt kan komme til- og fra området.

Forslaget til lokalplanen er sendt ud til de naboer og foreninger, som bliver berørte af udviklingen i området og der er i den forbindelse kommet syv høringssvar.

Alle der er interesserede i at høre mere om forslaget til lokalplanen, kan deltage i borgermøde tirsdag den 3. november 2020 kl. 19-21. På grund af Covid-19 planlægges det at afholde mødet i en digital form, hvor alle interesserede kan deltage og kommentere online. Der kan læses mere om dette, når datoen for mødet nærmer sig på Køge Kommunes hjemmeside. Lokalplanforslaget offentliggøres torsdag den 29. oktober på Køge Kommunes hjemmeside og sendes til naboer og brugere inden for området.