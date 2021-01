I flere år har pladsen været trang i Køge Kommunes vuggestuer og børnehaver, og mange steder har man forsøgt at løse kapacitetsproblemerne ved at indskrive flere børn, end man på papiret har plads til. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

BUPL om flerårig merindskrivning i pressede dagtilbud: - Det er skidt

Køge - 07. januar 2021 kl. 18:12 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

År på år med merindskrivninger, som flere steder resulterer i tilsanding, så der kun er ganske få ledige pladser i mange vuggestuer og børnehaver i 2021. Det er lige nu situationen på dagtilbudsområdet i Køge Kommune, som i flere år har været presset på kapaciteten.

På trods af at nybyggede dagtilbud skyder op både i år og næste år i de mest pressede områder af kommunen, er manglen på plads fortsat en udfordring. I lørdagens udgave af DAGBLADET erkendte udvalgsformand Pernille Sylvest (S), at kommunen muligvis har »kørt lige lovligt meget til grænsen«, når det kommer til at forudse børnetallet og forsøge at rumme de ekstra børn i fremtiden.

Den vurdering kan man godt genkende hos BUPL Sydøst, der er en af de regionale afdelinger af pædagogernes fagforening. Faglig sekretær Jørgen Krossing Eberhardt kan derfor godt se pointen i, at de lokale politikere lige nu drøfter, om kommunen skal planlægge med såkaldt overkapacitet, så der fremover reelt er mere plads i børnehaver og vuggestuer, end der er behov for.

Presset på kapaciteten har nemlig betydet, at rigtig mange dagtilbud i Køge Kommune i en årrække har indskrevet flere børn, end man på papiret har plads til, og det er et problem, mener Jørgen Krossing Eberhardt.

- Generelt er merindskrivning noget skidt, som dog kan være nødvendigt for at løse en akut problematik, men overordnet bør man benytte mere varige løsninger, understreger den faglige sekretær.

Bekymrende løsning Køge Kommune er allerede i gang med flere »varige løsninger«, og både i år og 2022 åbner nybyggede daginstitutioner for de mange børn, men som Jørgen Krossing Eberhardt peger på, vil der selv med de nye institutioner fortsat være pres på kapaciteten i fremtiden.

- Det er ikke klaret med de udbygninger, de har besluttet. Der er behov for endnu mere, hvis kommunen skal klare tilvæksten, og merindskrivninger er ikke vejen frem, siger han.

Hvad tænker du om, at Køge Kommune bredt og over en årrække har gjort brug af merindskrivninger i daginstitutionerne?

- Det er skidt, og man har nok også brugt det i for voldsomt omfang. Det holder ikke, og det skal undgås, siger Krossing Eberhardt.

BUPL Sydøst peger ligeledes på coronasituationen, som har betydet, at dagtilbud i endnu højere grad har skulle dele børnene op i mindre og flere grupper for at mindske smitterisikoen. På det punkt går merindskrivninger den modsatte vej og resulterer i større grupper.

- Det betyder noget for børnenes vilkår i hverdagen, for man får sværere ved at etablere mindre grupper, som der ellers er evidens for giver den bedste læring, pointerer Krossing Eberhardt

Er Køge Kommunes brug af merindskrivning bekymrende?

- Det er generelt bekymrende, at man bruger merindskrivning som løsning. Det bør kun være noget, man gør brug af i akutte situationer, som opstår pludseligt. Og det er bekymrende, at man har klaret udviklingen i børnetallet ved at lave merindskrivninger, understreger Jørgen Krossing Eberhardt.

Øget larm Hvad betyder det for pædagogerne, når der er flere børn i institutionerne, end man på papiret har plads til?

- Det betyder flere børn og mere personale i samme lokale og dermed øges larmen i rummene. Det presser både børn og personale. For børnene er det udviklingen, som bliver sværere at forsætte i en god bane, fordi de bliver mere forstyrret, mens personalet vil opleve en generel påvirkning igennem en hel arbejdsdag, forklarer den faglige sekretær.

Har Køge Kommune ikke været gode nok til at forudse stigningen i børnetallet i de senere år?

- Det er en af de ting, som er fantastisk vanskelig at forudse, og jeg har ikke lyst til at pege fingre af, om noget skulle være for dårligt, men det er en udfordring, der skal løses, og det er ikke den rigtige løsning at klare det med merindskrivninger. Der skal varige løsninger på bordet, gentager Jørgen Krossing Eberhardt.

Med presset på kapaciteten og ikke mindst den nuværende situation, hvor landets dagtilbud som nogle af de eneste forsat holder åbent, peger BUPL Sydøst på vigtigheden i at tiltrække »kvalificerede pædagoger«.

- Det ville være dejligt, hvis man også kunne se det på lønseddelen og fik prioriteret både rekrutteringen og fastholdelsen, fastslår Krossing Eberhardt.

