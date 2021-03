Formand for Køge Atletik Tenna Riber Thordahl glæder sig til igen at kunne mødes fysisk med sine hold.

Send til din ven. X Artiklen: Atleter på banen igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Atleter på banen igen

Køge - 02. marts 2021 kl. 09:35 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

De cirka 240 medlemmer af Køge Atletik fik i sidste uge myndighedernes grønne lys til igen at samles i mindre hold for at tage hul på forårets træning.

Det glæder naturligvis formand Tenna Riber Thordahl, som selv er en af klubbens frivillige trænere. Tirsdag aften mødes børnenes løbehold efter måneder, hvor kontakten er foregået via internettet.

- Efter jul har vi haft træning online. Trænerne har lavet forskellige udfrodringer for at holde kontakten ved lige. Nu skal vi så mødes igen fysisk og alle glæder sig. Al indendørs træning - styrketræning, yoga og gymnastik - kan vi jo desværre ikke tilbyde vores medlemmer lige nu. Derudover er vi en klub som vægter det sociale fællesskab meget højt såsom en god snak efter træning, søndagskaffe, pizzaaftener, hyggeaftener og klubfest. Dette savner vi alle sammen rigtig meget. Men vi ser meget frem til at starte træningen med vores hold med højst 25 personer i hver gruppe, siger formanden.

Flere grupper må dog godt træne samtidig på stadion - bare de holder den nødvendige afstand mellem grupperne, med god håndhygeijne og aftørring hver gang, redskaber har været anvendt.

Sidste år oplevede Køge Atletik en medlemsfremgang på 20-25 medlemmer efter sommerferien og Tenna Riber Thordahl håber, at noget lignende vil ske efter denne omgang af nedlukning, hvor mange har fået nogle ekstra kilo på sidebenene og måske en ekstra motiovation for at få rørt sig.

- Ja, det håber jeg da - vi har allerede fået en del henvendelser, siger formanden.