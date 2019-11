Bestyrelsen i den socialdemokratiske Køge-Lejrekreds har nu peget på Astrid Krag som folketings- og spidskandidat. Udpegningen vil formelt finde sted, når der er generalforsamling den 25. november. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen chr. Jørgensen

Astrid Krag overtager Køge-Lejrekredsen fra Sass Larsen

Køge - 09. november 2019

Vælgerne i Sjællands Storkreds får ved næste folketingsvalg for første gang i mange år ikke muligheder for at stemme på Henrik Sass Larsen.

I dag blev hans afløser som folketings- og spidskandidat i Socialdemokratiets Køge-Lejrekreds så udpeget, og her faldt valget på den siddende social- og indenrigsminister, Astrid Krag.

På Facebook fortæller hun, at hun er både stolt, glad og ydmyg over, at en enig kredsbestyrelse har peget på hende som deres folketingskandidat.

- Det er med et lille sug i maven og en stor respekt for den tunge arv, jeg vil skulle løfte i kredsen, at jeg nu ser frem til den demokratiske proces i partiet, der løber til generalforsamlingen den 25. november. For mig vil det være en kæmpe fornøjelse at få lov at løfte det socialdemokratiske projekt sammen med de mange dygtige partimedlemmer i kredsen og ikke mindst de to fremragende borgmestre og kommunal- og byrådsgrupper, skriver hun og fortsætter:

- Det har altid været vigtigt for mig at være i tæt kontakt med de folk jeg repræsenterer og kæmper for politisk. Både som minister og folketingsmedlem har jeg oplevet, hvordan borgens mure ellers bliver for tykke. Og den politiske forståelse tilsvarende dårlig. Den tilgang vil jeg naturligvis tage med mig videre, og skulle jeg blive valgt som kredsens folketingskandidat, vil jeg se meget frem til gode snakke, møder og besøg hos borgere, virksomheder og velfærdsinstitutioner, skriver Astrid Krag på Facebook.

Kredsformand Jesper Hesselberg Stærke Andersen ser det som et både oplagt og indlysende valg, skriver han ligeledes på Facebook.

- Astrid vil være styrkelse af Socialdemokratiet i vores område og har som politiker og menneske mange gode kvaliteter. Jeg håber, at medlemmerne deler kredsbestyrelsens begejstring og glæde ved, at Astrid vil være folketingskandidat, og at vi kan starte et stærkt og godt arbejde for Socialdemokratiet efter generalforsamlingen sammen med Astrid, skriver han.

Den endelige udpegning sker altså først formelt på generalforsamlingen om to uger.