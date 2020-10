Astrid Krag fortsætter som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Køge/Lejre-kredsen. For en måned siden blev Marie Stærke genvalgt som partiets spidskandidat til kommunalvalget i Køge. Arkivfoto: Jesper From

Astrid Krag genvalgt som folketingskandidat

- Jeg er glad for den tillid, som kredsen viser mig, og jeg glæder mig til fortsat at møde borgere, virksomheder og foreninger i området. Corona har gjort, at jeg ikke har kunnet komme så meget på besøg, som jeg gerne vil. Men når muligheden opstår igen, vil jeg rundt og lære kredsen bedre at kende, siger Astrid Krag.