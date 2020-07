Se billedserie Det var det rene asfaltbal på havnen, da der lørdag var swingende musik i Køge. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Asfaltbal på havnefronten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Asfaltbal på havnefronten

Køge - 27. juli 2020 kl. 11:48 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var det rene asfaltbal fyldt med kåde teenagere - eller i hver fald folk, der kunne huske dansetrinene fra dengang.

På scenen stod også en erfaren herre, for Havnen i Køge havde besøg af Torben Lendager og The Roosters, som var i topform.

- Det er jo et pragtfuld vejr i dag; ikke for varmt og ikke for koldt. Perfekt til den Rock og Rul vi skal have nu, lød det fra sangeren, der som bekendt har været med lige siden de glade dage med Walkers.

Derefter gik bandet ellers i gang med en sand hitparade, der fik mange folk på tæerne og de tilbageværende bænkevarmere til at vippe med fødderne i sommersandalen.

Der var fyldt ved alle bordene og andre steder på Havnen havde flere taget deres egne stole med, så de kunne nyde musikken og stemningen alligevel. De talte blandt andre veninderne Tanja og Anja, der glæder sig over, at der endelig sker noget efter en lang coronapause, hvor mange arrangementer er blevet aflyst.

- Vi trænger til, at der sker noget, så det er bare fedt at kunne komme her og høre noget god musik. Sidste år dansede vi rundt og krammede hinanden alle sammen, men det går jo ikke rigtigt i år, sagde de og kaldte arrangementet en lille oase i hverdagen.

Det er ved at blive en tradition med musik på Havnen i Køge og veninderne kan sagtens forestille sig, at de også skal på Havnen næste år:

- Det er en ny tradition, vi er rigtig glade for og man kan jo kun nyde sådan en dag med højt humør og god musik. Samtidig er et arrangement som det her også med til at binde byen og havnen tættere sammen, sagde Tanja Hansen, der som lokal havde lokket sin veninde, Anja Petersen, fra Tåstrup med til en festlig musikdag.

De holdt sig lidt på afstand af de mange mennesker og fortalte, at de var imponerede over den måde restaurationerne arbejde sammen på og hvordan der var gjort meget ud af sikre toiletforhold, med henblik på den kedelige coronasmitte.

Den gode stemning og sommervejret gjorde, at der var stor travlhed hos restaurationerne på Havnen - som ellers netop har haft det lidt svært med at lokke folk over på den anden side af jernbanen i Køge.

Denne dag gik køen helt fra bardisken og ud på selve området. Ved hanen på Ibsens Pub og Vinbar stod Henrik Ibsens selv og skænkede op. Mens øllet løb lod han forstå, at det var selvfølgelig var en drømmesituation med så meget liv på Havnen:

- Det er jo dejligt, at der er så meget gang i den, når man tager en chance og hyrer et stort band til at underholde. Det viser bare, at der ér stor lokal opbakning til den her slags arrangementer.

Restaurationerne på havnen har netop efterlyst, at Køge Kommune i højere grad udnytter det potentiale, der findes på havnefronten.

Derfor stod de også selv for det vellykkede musikarrangement lørdag eftermiddag.

- Vi holder fest over hele hovedet, som det lidt kryptisk, lød fra Torben Lendager på scenen, men meningen var klar:

Den gode musik og stemningen fik smilet på de fremmødte til at gå fra øre til øre.