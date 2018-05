Arnoldi springer fra stormomsust skulptur

Se billedserie Sådan skulle Per Arnoldi-skulpturen have set ud, men det projekt er nu skrottet.

Køge - 09. maj 2018 kl. 13:45 Af Katrine Wied

Hjemmeværnsforeningen må opgive at få den kendte kunstner Per Arnoldi til at skabe en skulptur, der skulle opstilles på Åbrinken ved Køge Havn til minde om Køges indsats for at redde jøder til Sverige under 2. Verdenskrig. I stedet lægger foreningen op til en plan B med en lokal kunstner.

Ændringen af planen betyder imidlertid, at Hjemmeværnsforeningen en gang til skal på charmeoffensiv hos de sponsorer, som har givet tilsagn om at støtte et projekt båret af Per Arnoldi.

Årsagen til, at Arnoldis projekt er kuldsejlet, skyldes teknik. Stenhuggeren, der skal tilvirke skulpturen, har meddelt, at det vil blive vanskeligt at håndtere den store grundflade på ni kvadratmeter, som er skulpturens fundament, og at den må deles i tre stykker på hver cirka et ton.

- Ingen i de nordiske lande har maskiner, som kan håndtere og grundslibe så stor en granitflade, så i givet fald skulle grundfladen derfor først en tur til udlandet og bearbejdes - og det ville i givet fald blive et tidsmæssigt såvel som et budgetmæssigt problem, siger projektleder Bruno Juul fra Hjemmeværnsforeningen.

Men Per Arnoldi har fastholdt, at hans skulptur skal betragtes som en helhed, og at grundfladen set ud fra et kunstnerisk synspunkt ikke må deles.

I stedet vælger Hjemmeværnsforeningen af iværksætte en Plan B, som hele tiden har ligget på tegnebrættet som en backup til Arnoldi. Det er den lokale kunstner Lise Højer, fra kunsthuset Løvens Hule i Køge, der står for tegningen af den nye skulptur, som vil blive døbt "Varme Hænder".

Der har helt frem til 1. maj været stor usikkerhed om, hvorvidt det skulle lykkes at få finansieringen af Arnoldi-skulpturen på plads. Men en slutspurgt, hjulpet på vej af tidligere borgmester Flemming Christensen, sikrede opbakning fra en række lokale sponsorer.

Nu skal Hjemmeværnsforningen så undersøge, om den økonomiske opbakning fortsat er til stede, selv om kunstneren er mindre kendt.

De økonomiske tilsagn blev givet fra Køge Kommune, Spar Nord Fonden, Køge Borger- og Håndværkerforeningen, Køge Havn og Åhavnens Ejerforening, som har doneret op til 150.000 kroner hver. Men de sponsorer, som DAGBLADET har været i kontakt med onsdag formiddag, er stadig klar til at støtte projektet, Arnoldi eller ej.

- Vi kunne ikke drømme om at springe fra. Det ville selvfølgelig have været elegant med Per Arnoldi, det er godt med god kunst. Men det er også dejligt med en lokal kunster og en lokal stenhugger. Det hilser vi velkommen, og vi er stadig med. Historien om jødernes redning er så meget vigtigere, og vi synes, at det er fantastisk at få gjort opmærksom på det igen, siger direktør Jesper Køster, Spar Nord Køge Bugt.