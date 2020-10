Armani-manden slår til: Snyder 72-årig for 5000

Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Køge - 03. oktober 2020 kl. 17:02 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

En 72-årig mand blev formentlig snydt til at købe falsk designertøj for flere tusinde kroner torsdag.

Den 72-årige mand, der er fra Haslev, havde været i banken i Køge, da han blev kontaktet af en udenlandsk mand, som spurgte om vej til lufthavnen. Manden oplyste, at han var salgsleder i designfirmaet Armani i Rom, og som tak for hjælpen tilbød han den 72-årige to stykker gratis tøj. Han oplyste desuden, at han havde en del tøj, som den 72-årige kunne købe billigt, så den udenlandske mand ikke behøvede tage det med tilbage til Italien.

Den 72-årige købte tre poser tøj, som han betalte 5000 kroner for. Herefter kørte den udenlandske mand fra stedet i en dansk udlejningsbil. Den 72-årige fortrød efterfølgende købet, da han havde hørt om salg af falsk designertøj i pressen, og kontaktede politiet. Tøjet blev indleveret til politiet, som nu efterforsker sagen, for at finde frem til den udenlandske mand, som mistænkes for at overtræde markedsføringsloven ved at sælge tøj på gaden.

- Vi har set flere af denne type sager. Det har dog mest været på Vestsjælland, hvor der har været flere sager med samme fremgangsmåde. Der er han blevet kaldt »Armani-manden«. Fænomenet har stået stille et stykke tid, det er før sommerferien, at vi sidste har set det i vores politikreds, siger pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Køb ikke tøj på gaden

De tidligere sager følger det samme mønster.

- Det er samme modus, hvor manden siger, at han er på vej til lufthavnen og derfor sælger tøjet billigt. Der har været enkelte sager, hvor vi har sigtet en person for at have solgt noget. Men vi vil gerne opfordre til, at man ikke køber noget på gaden, for man risikerer at blive snydt, siger Charlotte Tornquist.

Politiet vil gerne høre fra andre borgere, som har oplevet noget lignende eller som har oplysninger om den beskrevne mand. Manden er cirka 45 år og 175 centimeter høj. Han er almindelig af bygning og har kort, mørkt hår. Han har en ring tatoveret omkring venstre ankel. Da han kontaktede den 72-årige mand i Brogade i Køge, var han iført en mørk trøje, lys skjorte og slips, blå stumpede jeans og brune støvletter. Han havde desuden gips på venstre hånd.

- Heldigvis er det sjældent, at folk køber noget. Pressen har fået udbredt det så meget, at folk har det i bevidstheden. Desværre kom manden her først i tanke om det bagefter, siger Charlotte Tornquist.

Politiet skal nu undersøge det falske designertøj.

- Vi har fået indbragt tøjet og skal undersøge det nærmere, blandt for at fastslå, om det er falsk. Vi skal se, om vi kan finde frem til personen, eventuelt via udlejningsbilen, fortæller Charlotte Tornquist.

Midt- og Vestsjællands Politi kan kontaktes på telefon 114.