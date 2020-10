Se billedserie Køges borgmester har netop fået overrakt en ny arkitekturpris for blandt andet udviklingen af bygningerne i Strædet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Arkitektpris: I er et forbillede for andre

Køge - 06. oktober 2020 kl. 13:13 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

»Udvikling er ikke altid det samme som kvalitet, men Køge er et eksempel for andre kommuner«.

Det var stor ros til den politiske ledelse, da repræsentanter fra Arkitektforeningen mandag eftermiddag var i Køge for at uddele en nystiftet borgmesterpris. Det skete i forbindelse med Arkitekturens Dag; en dag der fejrer arkitekturen og de mennesker, der står bag. Bygninger betyder nemlig noget for de mennesker, der bor i blandt dem, lød det indledningsvist.

- Køge har gennem de seneste 30 år gennemgået en fantastisk byudvikling og er i dag et foregangsbillede for kommuner over hele landet. Vi er sikre på, at det blandt andet skyldes din stærke vilje og politiske lederskab, sagde Johnny Svendbog fra arkitektforeningen blandt andet til Marie Stærke (S), da der var en lille ceremoni i byrådssalen.

Her fortsatte han med at fortælle om, hvordan Køge har fokuseret på kvalitet i byudviklingen fremfor bare at bygge løs uden respekt for byens historie:

- Den drivende kraft har været fornyelse, men det er sket på en måde, hvor den eksisterende by har sat dagsordenen og rammerne for arbejdet - uden at spænde ben for udviklingen.

Marie Stærke inddrog tidligere borgmestre og hvordan deres kærlighed til byen, lige som hendes egen, har været med til at forme arbejdet:

- Køge går i ens blod og det er selvfølgelig godt at lytte til fagprofessionelle - men det er os som bor her, os der har byen i vores DNA og kærligheden til byen i vores sjæl, der skal træffe beslutningerne.

I den forbindelse roste hun både de »fantastisk dygtige« embedsfolk i kommunen og hendes politiske kolleger:

- Sammenholdet på tværs af politiske skel har været afgørende for at vi kunne gøre det her!

I den forbindelse påpegede Marie Stærke, at nu kommer turen til Køge Nord og derefter Herfølge, hvor der også skal ske en stor byudvikling i den nærmeste fremtid.