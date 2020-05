To medarbejdere på en kemivirksomhed i Køge blev onsdag ramt af ætsende væske og dampe herfra i deres ansigter ved en arbejdsulykke, hvis omstændigheder nu skal undersøges nærmere. Foto: Kenn Thomsen

Arbejdsulykke på kemifabrik: Medarbejdere ramt af ætsende væske

Onsdag formiddag ved 10.45-tiden kom to medarbejdere til skade i forbindelse med deres arbejde på en kemivirksomhed på Københavnsvej i Køge, hvor der blev tilkaldt ambulancer.

En 26-årig kvinde fra København S og en 38-årig mand fra Sorø var i færd med at pumpe en ætsende væske op af en tromle, da der pludselig gik hul på en slange. De to medarbejdere blev ramt af den ætsende væske og dampe herfra i deres ansigter under det beskyttelsesudstyr, de i forvejen anvendte, fremgår det af politiets døgnrapport.