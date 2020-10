Der blev begået 36 indbrud i Køge Kommune i 3. kvartal af 2020, viser tal fra Danmarks Statistik. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Antallet af indbrud rasler ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Antallet af indbrud rasler ned

Køge - 22. oktober 2020 kl. 05:26 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Antallet af indbrud falder i Køge Kommune. Nye indbrudstal for årets tredje kvartal fra Danmarks Statistik viser en fortsat nedgang i antallet af indbrud i private hjem, og I Køge Kommune

I 3. kvartal 2020 er der registreret 36 indbrud i Køge Kommune. Det skal ses i forhold til, at der blev begået 63 indbrud i privat beboelse i 3. kvartal 2018 og 43 i 2019.

Antallet af indbrud i private hjem fortsætter også med at falde på landsplan, viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik. I årets 3. kvartal blev der anmeldt 4.492 indbrud i private hjem, hvilket er 1.135 færre end samme kvartal sidste år, hvor der blev anmeldt 5.627 indbrud. Det svarer til et fald på 20,2 procent. Ser man på hele 2020 til og med tredje kvartal, er der sket en samlet nedgang på 4.302 indbrud svarende til 25 procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvor der blev anmeldt 17.116 indbrud i private hjem. I år er der indtil videre anmeldt 12.814 indbrud.

Det er glædeligt, da indbrud i hjemmet er en af de væsentligste kilder til utryghed blandt danskerne, lyder vurderingen fra partnerskabet Bo trygt, som TrygFonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

- Vi ved fra TrygFondens Tryghedsmåling, at indbrud er en væsentlig årsag til utryghed, og at utrygheden hos den enkelte meget naturligt stiger, jo flere indbrud vedkommende oplever. Det er derfor meget glædeligt, at indbrudstallet i Danmark fortsætter med at falde - også selvom en del af udviklingen nok skal tilskrives, at danskerne har været mere hjemme end normalt det seneste halve år på grund af COVID-19, siger Britt Wendelboe, der er programchef for Bo trygt.

I Solrød Kommune var antallet af indbrud i private hjem også faldet i 3. kvartal af 2020, hvor der blev anmeldt 21 indbrud. I 2018 blev der begået 19 indbrud og i 2019 var tallet 42 indbrud i 3. kvartal.

I Stevns Kommune blev der bare anmeldt ti indbrud i 3. kvartal 2020. Det skal ses i forhold til 27 indbrud i 2018 og 39 indbrud i 2019 i 3. kvartal.

Stiger igen

Dog gør brancheorganisationen Sikkerhedsbranchen opmærksom på deres hjemmeside, at antallet af anmeldte indbrud i beboelser var i årets tredje kvartal igen stigende efter at have været historisk lavt i andet kvartal. Det er også tal fra Danmarks Statistik, der viser det. Her skriver SecurityUser.com, at antallet af indbrud i private boliger i 3. kvartal af 2020 steg med 36 procent i forhold til årets andet kvartal.

Sikkerhedsbranchen forklaret, at det lave antal indbrud i 2. kvartal af 2020, sandsynligvis hænger sammen med, at det var blevet sværere for indbrudstyvene at begå indbrud, fordi mange i løbet af foråret opholdte sig hjemme efter nedlukningen af Danmark som følge af covid-19.

Sikkerhedsbranchen skriver også, at der fra 2. kvartal til 3. kvartal har været en stigning i antallet af indbrud i forretninger og virksomheder. De mange aflyste arrangementer sammen med kravet om at holde afstand i foråret betød også, at antallet af lomme- og tasketyverier faldt drastigt. Det er nu igen stigende.