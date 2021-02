Antallet af indbrud i Køge faldt markant fra 306 i 2019 til »blot« 228 i 2020. Tallet er dog stadig for højt, mener partnerne bag samarbejdet Bo trygt, der opfordrer til at bruge de gode erfaringer fra coronanedlukningen, hvor mange har været hjemme. Og ikke mindst styrke nabohjælpen. Foto: Marianne Nielsen

Antallet af indbrud er det laveste siden 1970'erne

»Det er en rigtig god nyhed - også for Køge, der har oplevet et flot fald i indbrud sammenlignet med de seneste fem år - fra 2019 til 2020 er antallet af indbrud faldet med cirka 25 procent. Vi ved nemlig, at frygten for indbrud er noget af det, der optager danskerne og påvirker vores tryghed allermest - i negativ forstand, lyder det fra Bo trygt, som er et samarbejde mellem TrygFonden, Realdania, Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.