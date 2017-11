Se billedserie På billedet ses SOSU assistent Helle (tv) i snak med to beboere. Privatfoto.

Antallet af Måltidsvenner vokser i Køge

Køge - 18. november 2017 kl. 09:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I slutningen af september bragte LørdagsAvisen en historie om Ældre Sagen Køge der i samarbejde med Køge Kommune efter sommeren har igangsat initiativet "Måltidsvenner".

Tilbuddet henvender sig til alle, unge eller ældre, der har lyst og overskud til frivilligt at være med til at gøre noget for andre, i dette tilfælde beboere på plejehjemmene i Køge Kommune - i første omgang koncentreret om Nørremarkens Plejehjem på Ølbyvej 50 i Køge.

"På daværende tidspunkt havde vi tilmelding fra fire måltidsvenner og dette tal er nu øget til otte måltidsvenner der skiftes til at møde op mandag og onsdag aften for at snakke med og hygge om plejehjemmets beboere når der serveres aftensmad. Måltidsvennerne møder som fingerregel ca. kl. 16.45 og er med til at dække bord. Kl. 17.30 serveres den varme mad. Måltidsvennerne spiser naturligvis med uden nogen omkostninger", fortæller Helle Sone Larsen, der sammen med Lene Sølvkær Nielsen er Køge Kommunes to projektledere på initiativet.

Med initiativet ønsker initiativtagerne at øge livskvaliteten gennem et måltid mad og skabe et hyggeligt fællesskab for plejehjemmets beboere.

"De første snart to måneder af dette pilotprojekt har beboere taget rigtigt godt imod at have nogen at hygge sig med før, under og efter aftensmaden. Man kan mærke, at det giver øget livskvalitet og der er en rigtig god stemning omkring spisebordet disse to aftener om ugen", siger Helle S. Larsen og Lene S. Nielsen.

"De frivillige måltidsvenner lægger et meget stort engagement for dagen, og de spreder virkelig hygge og glad stemning ved måltiderne", siger de to projektledere, der fortsat mangler yderligere et par frivillige måltidsvenner på mandagsholdet.

"Vi skal have en evaluering i december måned, hvor vi bl.a. skal have en snak med de frivillige hvordan de har oplevet at være måltidsven. Vi håber at kunne udvide initiativet til også at omfatte et par ekstra plejehjem, men det kræver bl.a. at vi får nogle flere frivillige måltidsvenner til at melde sig. Alle over 18 år kan melde sig som måltidsven, og vi står meget gerne til rådighed for yderligere oplysninger omkring det projektet. Alle med interesse herfor kan kontakte frivillig koordinator Conny Gertsen på tlf. 5665 1093", slutter Helle S. Larsen.