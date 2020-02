Se billedserie Midt- og Vestsjællands Politi har torsdag morgen iværksat en anholdelses- og ransagningsaktion på flere adresser primært i Køge-området. Foto: Presse-fotos.dk

Anspændt stemning i retten: Syv sigtet for drabsforsøg i skudsag

Køge - 27. februar 2020 kl. 12:11 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Stop, sagde en af de kampklædte politimænd med bestemt stemme til en ung mand med skæg, der sad bænket på en stol i retslokalet, inden retsmødet gik i gang i Retten i Roskilde ved middagstid torsdag.

Her blev syv mænd i alderen 19-40 år fremstillet i grundlovsforhør, efter at de var blevet anholdt tidligt torsdag morgen i en omfattende politiaktion på flere adresser i Køge, blandt andet i Hastrupparken. Stemningen i retslokalet var anspændt og flere af de sigtede spillede op over for det talstærke politi.

Alle syv mænd blev sigtet for drabsforsøg på den 17-årige mand, der blev ramt af skud på Karlemosevej den 21. januar ved at skyde ham i ryggen med pistoler. De syv anholdte blev også sigtet for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

- Sigtelsen lyder på forsøg på manddrab og besidelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder ved den 21. januar klokken 22.35 i forening og efter forudgående aftale at forsøge for dræbe (den 17-årige mand) med to medbragte pistoler, idet de ramte ham i ryggen, sagde anklager Anja Lund Liin fra Midt- og Vestsjællands Politi.

I første omgang har politiet således valgt ikke at rejse sigtelse for den anden skudepisode, der fandt sted i Ellemarken den 28. januar, hvor en 26-årig og en 31-årig mand blev skudt. Politiet oplyste dog tidligere torsdag formiddag, at man også mistænker gruppen for at have relation til denne skudepisode.

Anholdelserne skete både på de mistænktes bopæle eller opholdssteder, mens andre mistænkte blev anholdt i forskellige arrresthuse og fængsler, hvor de befandt sig i forvejen som frihedsberøvede af andre årsager.

- Vi har siden de to skudepisoder i Køge efterforsket intensivt for at finde ud af, hvem der konkret kan mistænkes for at have en rolle i skudepisoderne, udtaler vicepolitiinspektør Jacob Olsen, der leder efterforskningen.

Dommer Marie Louise valgte at lukke dørene og udstede navneforbud, efter at sigtelsen var blevet læst højt.

I alt blev ti mænd og én kvinde anholdt torsdag. De resterende anholdte og deres roller vil efter afhøringerne blive vurderet af politiet og anklagemyndigheden til afgørelse af, hvorvidt de skal fremstilles i grundlovsforhør eller løslades, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 17-årige var alvorligt ramt, men er nu udskrevet fra hospitalet. Den 31-årige mand er den tidligere leder af banden Black Cobra. Han blev ramt af otte skud, blandt andet i hovedet. Ifølge Dagbladets oplysninger ligger manden fortsat i koma på Rigshospitalets traumeafdeling. Den 26-årige mand blev blandt andet ramt i maven.

