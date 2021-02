Ansatte på ældreområdet får PCR-test to gange om ugen

Velfærdsforvaltningens orientering om indsatsen mod corona viser blandt andet, at alle plejehjemsbeboere, som har ønsket at blive vaccineret, nu har fået begge stik.

Indsatsen med at inddæmme smitteudbrud i Køge kommune er et samarbejde mellem kommunen, Region Sjælland, de praktiserende læger samt de nationale sundhedsmyndigheder.

Denne frekvens er nu sat op, således at personalet testes to gange ugentligt med PCR-test.

Som supplement til PCR-testning er der også et tilbud til medarbejderne ved kommunens institutioner om mulighed for kviktest.

Derudover opsporer og tester forvaltningen borgere på plejecentre som en del af smitteopsporingen. Forvaltningen er løbende i tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed i forhold til. at opspore og inddæmme de smitteudbrud, som opstår.

Hvis en borger, som er symptomfri, eller kun oplever milde symptomer testes positiv for covid-19 og ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, er det kommunens opgave at stille isolationsfacilitet til rådighed. Køge Kommune løser denne opgave ved hjælp af pladser i det store genoptræningscenter ved stationen.