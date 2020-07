En kvindelig medarbejder hos Køge Svømmeland blev for nylig testet positiv for coronavirus. Svømmelandet fortsætter dog driften. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Ansat i svømmeland smittet med corona: Flere tager frivillig test

Køge - 15. juli 2020 kl. 17:44 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens coronavirussen så småt har løsnet sit tag om Danmark, så er en enkelt medarbejder testet positiv for COVID-19 hos Køge Svømmeland.

Det oplyser Køge Kommune på deres hjemmeside.

Ifølge kommunen er eller bliver alle medarbejder, som har været på arbejde med den kvindelige ansatte, testet for mulig smitte. Kvinden havde ikke haft nogle symptomer og var efterfølgende i kontakt med sin egen læge, hvorefter Køge Svømmeland kontaktede den såkaldte corona-hotline.

Her var meldingen ifølge Køge Kommune, at de øvrige medarbejdere ikke behøvede at lade sig teste og gerne måtte gå på arbejde, men flere af de ansatte valgte alligevel at blive testet. Indtil videre er ingen af dem testet positiv, og kommunen følger fortsat retningslinjerne på området.

Hos Køge Svømmeland fortæller halinspektør Per Mortensen, at smitten med corona ikke får betydning for driften af svømmelandet. Der vil fortsat være åbent, dog med begrænsningen på 200 badegæster, som har været tilfældet siden genåbningen for godt og vel en måned siden.

- Der er nogle stykker, der er blevet testet, og vi har rådført os med myndighederne, men det betyder ikke noget for driften af svømmehallen, understreger Per Mortensen.

Kø midt på dagen Halinspektøren fortæller, at det »generelt er gået fint« siden genåbningen.

- Folk forsøger deres bedste med at holde afstand, men selvfølgelig er der nogle børn, som har lidt sværere ved at være opmærksom hele deres besøg, og så må personalet lige minde dem om, at de skal holde afstand, forklarer Mortensen og fortsætter:

- Men det er forventeligt, at visse brugergruppe har sværere ved det, og det er derfor, vi er der til at holde styr på folk. Men folk respekterer skiltningen, og der er maksimalt syv personer i omklædningsrummene. Derudover er hver anden bruser lukket, men det er ikke noget problem, for vi har kun omkring det halve antal gæster i forhold til normalt.

Trods de færre gæster opstår der dog nogle dage kø ved svømmelandet på grund af begrænsningen på 200 gæster. Det betyder ifølge halinspektøren, at der ofte kan være ventetid mellem klokken 11-14.00.

- Vi har ofte kø midt på dagen, så derfor er det bedre at komme før eller efter, specielt på en gråvejrsdag, hvor vi har flere gæster, siger Per Mortensen.

Flere smittede i Køge I sidste uge var der på landsplan kun kommuner med enten ingen smittede de seneste syv dage eller den laveste forekomst på 1-9 smittede pr. 100.000 indbyggere, men i denne uge er smitteniveauet steget flere steder.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Seks kommuner er nemlig rykket op i næste niveau med 10-19 smittede pr. 100.000 indbyggere, og en af dem er Køge Kommune. De resterende er Hvidovre, Vordingborg, Mariagerfjord, Rødovre og Brøndby Kommune.

Overordnet set er antallet af indlagte i Danmark dog faldet med en enkelt fra 18 i går tirsdag og til 17 i dag, og der er fortsat et flertal af kommuner, som er helt uden nye tilfælde af coronasmitte.