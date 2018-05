Send til din ven. X Artiklen: Annes tøserunde begyndte med et væddemål Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Annes tøserunde begyndte med et væddemål

Køge - 25. maj 2018 kl. 11:25 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anne Jensen, 67 år og fra Bjæverskov, sætter sig i år i sadlen til Tøserunden for 25. gang. Men udstyret og motivationen har ændret sig.

- Skal vi vædde? Det var en frisk bemærkning ved en grillfest i 1992, der fik Anne Jensen i gang med at cykle. - Jeg havde aldrig dyrket ret meget sport, siger den 67-årige pensionist fra Bjæverskov, som uden at have tænkt nærmere over det fik svinget sig i cykelsadlen med sin friske bemærkning.

Tøserunden ...er et 113 kilometer langt og kun for kvinder, det køres den 2. juni med start og mål i Køge Havn.

Der er fire depoter undervejs med blandt andet vand, energidrik, kaffe, sandwich og frugt.

Motionscykelløbet er arrangeret af Køge Sportevent. Grillfesten i familiens virksomhed Brdr. Jensen blev holdt for at fejre de cykelryttere, som vognmandsfirmaet havde sponsoreret ved årets udgave af Sjælland Rundt. - Så var der en, der klagede over, hvor hårdt det var at køre Sjælland Rundt. Jeg sagde, at det kan alle da gøre, men det troede de ikke på, at jeg kunne, siger Anne Jensen.

1000 kroner på højkant

Og så kom væddemålet om 1000 kroner, hvis hun gennemførte Sjælland Rundt, i stand. Anne Jensen gik ud og investerede i en racercykel og lå og trænede med fem-seks andre. Og Tøserunden 1993 blev Anne Jensens træningsløb før Sjælland Rundt. - Som jeg husker det, var vejret godt, og jeg havde en fantastisk tur. Dengang skulle vi jo have en god tid, og vi var ikke inde på alle depoter, siger Anne Jensen, som også lykkedes med at køre de 305 kilometer i Sjælland Rundt, omend det var en barsk omgang.

- Jeg kom da i mål. Vi kørte 10 timer i regnvejr. Det var en lidt hård tur, men vi havde vores gode humør, siger hun. Væddemålet blev afgjort, og Anne Jensen endte med at få 1800 kroner, for der var flere der havde spædet til. - Der er aldrig nogen, der har villet vædde med mig siden, griner hun.

Fast sommerløb - ny cykel

Siden debutten i 1993 er både Anne Jensen og hendes mand blevet bidt af at cykle. Og hver tirsdag, torsdag og søndag mødes cykelrytterne foran hjemmet i Bjæverskov, deler sig i hold og kører ud på træningsture på mellem 30 og 100 kilometer. - Alle kan møde op. Der er ikke kontingent eller noget, siger Anne Jensen.

Hun har kørt Sjælland Rundt flere gange, men det er Tøserunden, som blev Anne Jensens faste sommerløb, og hun sørger for at tilmelde holdet hvert år. - Der er kommet flere til. I år bliver vi 18, siger Anne Jensen, som dog ikke skal køre på raceren i år.

- Jeg har fået dårlig ryg og dårligt hjerte, så jeg har ikke meget luft. For første gang skal jeg køre på el-cykel, siger Anne Jensen. - El-cyklen er den femte cykel, jeg skal køre Tøserunden på. Jeg har haft tre forskellige racere, og så kørte jeg nogle år med min indkøbscykel - den med cykelkurven, siger Anne Jensen. El-cyklen kan køre 150 kilometer på en opladning, så hun er sikker på at komme hele vejen i mål i Køge Havn efter de 113 kilometer. - Jeg skal følges med en cykelveninde, som også skal cykle for 25. gang. Vi har prøvet at finde de første cykeltrøjer fra 1993 frem.