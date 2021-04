Se billedserie Anne Jensby rykker Anne på Sporet fra Borup Station til nye lokaler i Hovedgaden i Borup 1. maj. Foto: Martin Rasmussen

Anne fortsætter på sporet i nye omgivelser

Køge - 16. april 2021 kl. 12:30 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Anne på Sporet på Borup Station har været et populært sted at hente en kop kaffe, en croissant eller noget andet lækkert, siden Anne Jensby åbnede sin food truck i slutningen af 2019, men lige nu må kunderne undvære hende et par uger, mens hun er i fuld gang med at indrette sig i nye og væsentligt større lokaler et par hundrede meter oppe ad Hovedgaden.

- Vognen ved stationen var en god måde at komme i gang, men nu rykker jeg videre til det, der oprindelig var min drøm: Et sted, hvor jeg kan invitere folk inden for og sidde lidt længere tid, fortæller Anne Jensby, der glæder sig til de muligheder, der åbner sig i de nye og mere rummelige rammer.

- Jeg har været lidt udfordret af vejr, vind og plads i vognen ved stationen nogle gange. Da det var koldest i vinter var det næsten ikke til at åbne vinduerne i vognen, griner indehaveren, der udover at kunne præsentere det store og indbydende udvalg bedre også vil bruge de større omgivelser til at gøre caféen til et inspirerende samlingssted i Borup, hvor hun også har planer om foredrag og events.

- Jeg oplever også, at der er stor efterspørgsel på et sted i byen, hvor man for eksempel kan mødes i mødregruppen eller sidde og arbejde i et par timer, siger hun.

På med arbejdshandskerne

Anne Jensby åbnede oprindelig Anne på Sporet i slutningen af november 2019, og hun lægger ikke skjul på, at det første halvandet år har været op ad bakke på flere måder.

I begyndelsen så hun frem til foråret, fordi sommerhalvåret er en oplagt højsæson for en food truck som hendes, men så ramte coronakrisen.

- Jeg husker det som i går, da det hele lukkede ned i marts, og man tænkte, 'er det en dårlig film?' Jeg tror på, at vi bliver stærkere af kriser, men det har ikke været nogen walk in the park. Jeg tænkte dengang, at enten går det ad helvede til, eller også går det godt, og det var bare på med arbejdshandskerne, fortæller hun om den underlige periode, hvor folk først blev helt hjemme med øde gader til følge, og hvor daglige gåture siden blev en rutine for at få afveksling i en lidt monoton hverdag derhjemme for mange mennesker.

- Min vogn blev hurtigt et fast udflugtsmål for mange, og det blev på en måde et mødested, selv om det selvfølgelig stadig var med afstand. Jeg har hele vejen prøvet at gøre mit bedste, og jeg glæder mig utroligt meget over den store opbakning, som jeg har fået fra folk, siger Anne Jensby.

Torsdag bliver tapasdag

Hun har hidtil holdt åbent på alle hverdage fra tidligt morgen til midt på eftermiddagen, men i de nye omgivelser bliver det lidt anderledes: På hverdage vil hun holde åbent klokken 9.30-17.30 bortset fra torsdag, hvor der er åbent helt til klokken 21. Lørdag er åbningstiderne klokken 10-14.

Som et af flere nye tiltag vil hun fremover have tapas på menukortet, og der bliver altså både mulighed for at sidde og hygge sig med maden på stedet, eller man kan tage det med hjem.

- Der vil være tapas alle dage, men jeg tror især, at torsdag bliver tapasdag i Borup, smiler hun.

Anne Jensby holder i øvrigt fast i navnet Anne på Sporet, selv om hun rykker lidt væk fra Borup Station, og hun er ikke bange for at miste omsætning, selv om hun ikke kommer til at stå lige ved stationen længere.

Dels er hun ikke længere væk, end man fint kan nå forbi på vej til eller fra toget alligevel,dels har kundegruppen vist sig at være lidt anderledes sammensat end forventet.

- Det har overrasket mig, hvor mange ikke-pendlere der kommer forbi, og det er også derfor, jeg tager springet nu. Jeg ved, at det kan ligne et crazy sats i en tid, hvor mange går konkurs og lukker, men jeg tror på det, og jeg tror på, at vi har Borup bag os, siger hun.