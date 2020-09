Anne På Sporet: - Nu rammer coronaen

- Det var da med voldsom hjertebanken, jeg ventede på svar, da det meste af landet blev lukket ned på grund af corona dengang i marts, men heldigvis fik jeg lov til at holde åbent - dels fordi jeg leverer take-away, og dels ligger forretningen jo udenfor.

Sådan fortæller Anne Jensby, der i november sidste år virkeliggjorde sin drøm om at blive selvstændig og åbnede den kombinerede streetfoodvogn og livsstilscafé »Anne På Sporet« på Borup Station.

Men allerede et par måneder efter kom corona og var ved at forvandle drømmen til et mareridt.