Anne Hjernøe besøger boghandler

"Spis dig stærk, let og mæt" lyder det enkle budskab fra den populære tv-kok, forfatter og foredragsholder Anne Hjernøe i hendes nye bog, der netop er udkommet, og i denne uge vil der være mulighed for at møde Anne Hjernøe, der blandt andet er kendt for tv-programmet AnneMad i Køge.