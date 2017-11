Anne Dorte Michelsen er solist ved årets gratis nytårskoncert

De fleste kender sikkert Anne Dorte Michelsen fra hendes tid i bands som "Tøsedrengene" og "Venter på Far". Hun tegner sig for et utal af hits - hvem kender eksempelvis ikke "Sig du kan li' mig", "Før eller siden", "En lykkelig familie" og "Ud under åben himmel". For øjeblikket har Anne Dorte Michelsen travlt med julekoncerter, og samtidig turnerer hun rundt i landet med Maria Bramsen og "Det lykkeligste lille Band".