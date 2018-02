De tre unge mænd er blandt andet tiltalt for et brutalt knivoverfald imod en anden mand i Aldersro i Herfølge, som fandt sted i april 2016. Foto: Katrine Wied

Anklager kræver betydelige fængselsstraffe for knivoverfald og bedrageri

Køge - 26. februar 2018 kl. 13:30 Af Simon de Visme

Fredag var sidste dag i den omfattende retssag imod tre unge mænd, som er tiltalt for grov vold, afpresning, ulovlig tvang, frihedsberøvelse og massivt bedrageri.

Dagen i Retten i Roskilde blev brugt på de afsluttende procedure, og mens anklagemyndigheden krævede flere år lange fængselsdomme, plæderede de tre forsvarsadvokater for frifindelse i en lang række af forholdene. Enkelte forhold om databedrageri blev erkendt.

Dommen i sagen mod de tre mænd på henholdsvis 20, 21 og 22 år falder på onsdag.

Knivoverfaldet I alt er de tre unge mænd, hvoraf flere har tilknytning til Køge-området, tiltalt for 76 forskellige forhold. Et af de mest alvorlige fandt sted den 6. april 2016 i Aldersro i Herfølge.

Her trængte fire-fem maskerede mænd en i en lejlighed og overfaldt en person med slag og spark, hvorefter de stak ham mindst fire gange i ryggen med en kniv. Knivofferet overlevede overfaldet, men under retssagen kom det frem, at skaderne snildt kunne have været af livstruende karakter.

Anklageren lagde i sin procedure vægt på, at både offeret og et andet vidne i lejligheden har udpeget to af de tiltalte som en del af gerningsmændene. Derimod lagde forsvarerne vægt på, at andre vidner har sået tvivl om, hvem der ankom i lejligheden, og hvorvidt man overhovedet kunne genkende gerningsmændene, da de var maskerede.

Den tredje tiltalte har erkendt, at han var i den pågældende lejlighed i Aldersro, mens det grove overfald stod på, da han ankom nogle minutter før. Han var ikke maskeret, men skulle blot hente en TV-boks af lejlighedens beboer, lød hans forklaring.

Anklagemyndigheden mener dog, at han i stedet ankom og diskuterede med knivofferet om en ekskæreste, hvorefter den 22-årige mand gik ud og ringede efter de maskerede mænd, som kort efter troppede op.

Vold på Torvet Nogle måneder inden knivoverfaldet, nærmere bestemt den 21. januar, var to af de tiltalte involveret i et andet voldsforhold. De to - den 22- og 21-årige - kørte rundt i en bil på Torvet i Køge, da de fik kontakt til en fuld mand, som af uvisse grunde satte sig ind i bilen.

Kort tid efter steg manden ud af bilen, og der opstod tumult og vold mellem den 22-årige tiltalte og den umiddelbart tilfældige passager. Ifølge den tiltalte var det ren nødværge, da han slog manden i hovedet med bunden af et knivskaft. Et slag, han har erkendt. Manden havde nemlig både skubbet en bildør hårdt ind i ham og slået ham, så derfor var det en naturlig reaktion med nødværge.

Derimod mener anklagemyndigheden, at der var tale om særlig brutal vold med knivskaftet, og at begge de tiltalte både slog og sparkede offeret, mens han lå på gaden. Igen har flere vidneforklaringer vist sig modstridende, og det påpegede forsvarerne som en usikkerhed.

Bedrageri og afpresning Langt de fleste af forholdene i anklageskriftet drejer sig om bedrageri og i flere tilfælde også afpresning og frihedsberøvelse. De tiltalte har angiveligt bedraget for flere hundrede tusinde kroner ved at overtale eller presse andre personer til at købe mobiltelefoner på afbetalinger. Efterfølgende blev telefoner solgt, og ofrene hang på regningerne til teleselskaberne.

Undervejs i retssagen har en række personer vidnet og forklaret, at flere af de tiltalte pressede og mere eller mindre truede dem til at købe telefonerne og samtidig udlevere deres personlige oplysninger. Sidstnævnte blev angiveligt brugt til at optage kviklån i ofrenes navne for mange tusinde kroner, hvorefter de tiltalte overførte pengene fra lånene til dem selv.

Hvem af de tre tiltalte, som præcis har gjort hvad i de mange bedrageri-forhold, er ikke blevet fuldt belyst, og det pegede forsvarerne også på under fredagens procedure.

Udover at af en af de tiltalte erkendte et par forhold omkring databedrageri, argumenterede de alle for, at deres klinter ikke havde noget med det at gøre, og at der var en betydelig tvivl om forløbene. I de mest oplagte tilfælde var der i hvert fald ikke tale om afpresning eller ulovlig tvang, højest bedrageri.

Kræver flere års fængsel Traditionen tro var der uenighed mellem anklager og forsvarerne om, hvor lang en eventuel straf de tre tiltalte burde se frem til, hvis de blev dømt skyldige. Anklageren lagde vægt på, at de mange forbrydelser var begået efter aftale mellem de tiltalte, og de to voldelig overfald blev karakteriseret som grove og brutale.

Derfor lød anklagerens vurdering på mere end to års fængsel til alle tiltalte, hvoraf han krævede næsten fire års fængsel til 20-årige.

Forsvarerne derimod vurderede langt mildere straffe, hvis der klienter overhovedet skulle kendes skyldig i de omfattende anklager. Her var de nede i mellem syv måneders fængsel til maksimalt to år.

Dommen falder som nævnt i løbet af onsdag den 28. februar.