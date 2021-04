Et at anklagerens bedste beviser er et kaliber 7.65 patronhylster, som blev fundet på jorden på Karlemosevej umiddelbart efter skyderiet den 21. januar 2020. Patronen er med sikkerhed blevet affyret fra en pistol, som er fundet hos den 28-årige tiltalte. Foto: Presse-fotos.dk

Anklager: Alle fire skal dømmes for drabsforsøg

Billeder af gigantiske bundter af pengesedler, to pistoler i et køkkenskab, gammelt fjendskab i Køges bandemiljø, køremønstre gennem byen og et afskudt kaliber 7.65 mm patronhylster liggende tilbage på asfalten, efter at kuglerne fløj rundt i luften en sen januaraften sidste år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her