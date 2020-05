På byrådsmødet tirsdag aften blev der stillet skriftlige spørgsmål vedrørende muligt, ulovligt udlån af Tapperiet. Borgmesteren redegjorde i sit svar for, at Køge Kommune ikke har haft udgifter i forbindelse med i alt syv udlån af Tapperiet, samt lånerne selv har betalt for forplejning eksempelvis. Foto: Jens Wollesen

Anklage mod kommunen: Ulovligt udlån af Tapperiet

Spørgsmålet var stillet af Peter Langkilde, Køge, som flere gange tidligere har interesseret sig for udlån af spillestedet Tapperiet og har sendt mails til Køge Kommunes forvaltning om emnet. I en sådan mail har han fået oplyst, at Tapperiet i mindst syv tilfælde over en årrække, senest i 2018, har været udlånt gratis privat til kommunalt ansat personale.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her