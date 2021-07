En retssag mod to mænd, der er tiltalt for blandt andet at have været i besiddelse af 11,3 kilo amfetamin og 138 gram skunk, begynder i overmorgen ved Retten i Roskilde. Foto: Jesper From

Anholdt med kæmpe mængder narko: Nu begynder retssagen

Køge - 12. juli 2021 kl. 08:36 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Efterforskningen af et helt almindeligt indbrud tilbage i oktober sidste år førte hurtigt politiet på sporet af en større narkosag.

En tirsdag morgen fik politiet en anmeldelse om et indbrud på Tessebøllevej i Herfølge, og beskeden var, at to mænd var blevet set køre fra stedet i en lille sølvgrå personbil. Da politiet nåede frem og kørte en tur i området, fandt man en efterladt bil. Et hurtigt tjek viste her, at bilens ejer, en 35-årig mand fra Greve, kendte personer i Herfølgeområdet, og derfor kørte en patruljebil til mandens bekendte.

Det skulle vise sig at være et klogt træk.

Efter en ransagning af bilen fandt betjentene en stor mængde hvidt pulver, en pose med skunk (hash) og en machete.

Mandag begynder retssagen mod de to mænd, der blev anholdt. Foruden den 35-årige fra Greve er der tale om en 42-årig fra Herfølge, og sammen er de tiltalt for at have været i besiddelse af 11,3 kilo amfetamin og 138 gram skunk.

Den 35-årige er derudover tiltalt for at have været i besiddelse af en gurkakniv, mens de to mænd ifølge anklageskriftet også havde ni haglpatroner på sig. Den 35-årige mand var desuden i forvejen kendt af politiet for berigelseskriminalitet.

Langt anklageskrift Da politiet gjorde det opsigtsvækkende fund i bilen, tilkaldte man desuden yderligere patruljevogne og en narkohund, hvorpå man ransagede de to mænds hjem.

Mens der ikke blev fundet noget ulovligt i hjemmet i Greve, fandt ordensmagten derimod yderligere en mængde narkotika og remedier til at pakke og opblande amfetamin i den 42-åriges hjem i Herfølge. Der var tydelige tegn på, at beboeren »i det hele taget har håndteret narko på adressen.« Sådan lød det fra politiet her i DAGBLADET dagen efter ransagningen.

Foruden tiltalerne om store mængder amfetamin og skunk rummer retssagen mod mændene ligeledes en lang række andre forhold. Her er der blandt andet tale om hæleri, besiddelse af ecstasy, dopingmidler, peberspray, gas og -signalpistol, knive, opiater, methamfetamin, 18.000 kroner fra narkosalg, mere end ét kilo MDMA samt kørsel under påvirkning af narkotika.

De to mænd har været fængslet siden anholdelsen i oktober sidste år. Der er afsat to retsdage til straffesagen mod mændene.