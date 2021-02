Se billedserie Helle Blankesteiner overrakte den flotte buket fra Da Capo & Co. til sin genbo Margrethe Ankergren. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Anerkendelse til hjælpsom genbo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anerkendelse til hjælpsom genbo

Køge - 19. februar 2021 kl. 11:55 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Månedens Blomst fra Da Capo & Co. går denne gang til Margrethe Ankergren, der bor sammen med sin mand Kai i Lille Skensved.

Hun er indstillet til at modtage buketten af sin genbo Helle blankensteiner med følgende begrundelse:

"Hvis der er nogen, der fortjener en blomst og den overraskelse, det vil blive, så er det vores genbo Margrethe Ankergren. Nu har jeg været så heldig at kende Margrethe og hendes bedre halvdel, Kai, i godt 16 år, hvlket jeg er utrolig taknemmelig for. Margrethe overkommer det mest utrolige, efter min mening, og er altid klar til at hjælpe, når vi har behov. Hendes næsten blinde mor på godt 90 år, har hun og Kai passet og plejet gennem alle årene. Nogle vil nok sige "selvfølgelig", men deri er jeg slet ikke enig. Grunden til denne påstand er, at Margrethe har handlet, lavet mad, vasket både mor og hendes tøj, gjort rent og kørt hende til alt, der har været nødvendigt igennem alle årene; også mens hun havde sin frisørsalon. Hun passer sine fire børnebørn så ofte, og de to af dem bor med deres mor og far i England, så det har også betydet rejser i massevis frem og tilbage. De er blevet både hentet og bragt til Kastrup Lufthavn, når de kom på besøg, og så er de blevet vartet op, mens de har opholdt sig hos Margrethe og Kai.

Hendes andre to børnebørn bor i nærheden, og dem passer hun også. Og så er der lige hunde! Sådan nogle bliver også passet, når deres ejere har brug for det, selvom de selv har to af slagsen. Gæster er altid velkomne, og de bliver vartet op i hoved og r.. med både mad, drikke, eventuel overnatning og særdeles godt værtskab. For nogle år siden blev hun opereret, mens hun var i England, hvor hun fik udført en alvorlig operation i ryggen, men hun bider alle smerterne i sig og kører på. Hun skadede også sin skulder for et par år siden, men vi bemærker aldrig noget om det, for det er ikke noget, Margrethe gider tale om! I øjeblikket er hendes husbond ramt af rosen, som har gjort ham meget syg, og så sørger Margrethe også for kørsel af ham til læge osv. og husker at lufte deres to hunde.

I det hele taget synes jeg, at hun fortjener at få en flot buket blomster som en erkendtlighed for alt hun gør, og i håbet om, at hun vil bruge lidt mere tid på sig selv i stedet for alle andre.

Vi sætter virkelig stor pris på dig, Margrethe, og er så taknemmelige for, at du tog imod os for 16 år siden, hvor vi købte et faldefærdigt hus. For at købe det hus, skulle man være Brøndby-tosse, som hun så, vi var".

Hvem skal have Månedens Blomst næste gang? Send dit forslag til uak.red@sn.dk - husk også at skrive dit navn og telefonnummer.