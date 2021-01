Andreas Bo overraskede yogalærer fra Køge med limo og tur til Skovtårnet

Når Danmarksindsamlingen 2021 ruller over skærmen på DR lørdag i næste uge, så vil man blandt andet kunne møde Ditte Hørmark fra Køge. Hun er til daglig yogalærer hos LOF Køge, og en dag i efteråret - før den aktuelle nedlukning - blev hun overrasket af et kamerahold med komikeren Andreas Bo i spidsen.

- Min kæreste havde bare fortalt, at jeg skulle tage varmt tøj med, fordi der ventede en overraskelse efter yogatimen, griner hun om den mandag i slutningen af oktober, da holdet fra Danmarksindsamlingen stod klar med en limousine uden for yogalokalerne i Ølbycentret.

Limousinen satte kursen sydpå mod Skovtårnet i Camp Adventure i Rønnede, og det var ikke helt tilfældigt, for holdet bag Danmarksindsamlingen havde på forhånd også allieret sig med afdelingsleder Bodil Sø i LOF Køge, som sammen med Ditte Hørmark tidligere har arbejdet for den virksomhed, der står bag Camp Adventure og Skovtårnet.

- Vi besøgte Skovtårnet sidste år, men da nåede vi ikke helt op til toppen, fordi min datters ben begyndte at ryste lidt, da vi kom op i højderne, men denne gang fik jeg mulighed for at komme hele vejen op, fortæller Ditte Hørmark med et smil om turen, hvor hun udover overraskelsen også fik lejlighed til at hilse på en masse tidligere kolleger på stedet.