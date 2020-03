Se billedserie - Vi er i gang med at omskole ansatte fra andre steder i kommunen, som er lukket ned, så vi ikke risikerer til at komme til at mangle plejepersonale, siger velfærdsdirektør i Køge Kommune, Mette Olander.

Send til din ven. X Artiklen: Andre faggrupper hentes ind for at forebygge personalemangel på ældreområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Andre faggrupper hentes ind for at forebygge personalemangel på ældreområdet

Køge - 21. marts 2020 kl. 06:00 Af Anders Holt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På landsplan har det i mange år været en udfordring at finde personale nok til ældreplejen. Social- og sundhedshjælpere knokler og er den faggruppe, som har flest sygedage. Men til trods for en mulig udsigt til personalemangel på ældreområdet, er der ikke stor bekymring at spore i Køge Kommune endnu.

- Grundlæggende lider vi ikke af personalemangel i Køge Kommune. Vi er også i den heldige situation, at vi i forvejen har ret meget personale i forhold til mange andre kommuner, siger Mette Olander, der er velfærdsdirektør i Køge Kommune.

Omskoling af andre ansatte

Men skulle der opstå et problem med huller i vagtplanen, fordi de faste SOSU'erne lægger sig syge på grund af corona'en, eller får for meget at lave i den kommende tid, har Køge Kommune ekstra esser i ærmet. Flere faggrupper fra afdelinger, der er lukket ned i disse dage, omskoles nemlig netop nu til at kan tage sig af de ældre.

- Før corona-udbruddet gik mange SOSU'er måske på arbejde, selvom de var lidt snottede eller hostede. Men det må man ikke i denne tid. Så nu sikrer vi os, at der vil være personale nok. Uanset hvad, siger hun.

Personale i overskud

Mange kommunale tilbud har lukket ned. For eksempel mange sundhedstilbud. Blandt andet er en stor del af træning og genoptræning for ældre og syge sat på pause. Og det giver ekstra varme hænder.

- Vi er lige nu i gang med at omskole 40 fysioterapeuter og ergoterapeuter, som vi kan sende ud til de ældre, hvis der bliver behov for det, siger Mette Olander.

Men også nu lukkede tilbud som rygestopkurser og sundhedsforløb efterlader et overskud af personale.

- Det betyder, at vi har en række sygeplejersker, som også er i reserve, og som kan hjælpe til med pasningen af ældre og syge. Vi er også i kontakt med medarbejdere, som er ansat på nedsat tid, som måske kan gå op i tid, hvis der er brug for det, fortæller hun.

Hvis det går helt galt

Der vil som sagt være personale nok til at tage sig af de ældre, også hvis der kommer et stort pres, lyder det fra Køge Kommune. Enkelte steder kan der dog i værste tilfælde være udsigt

til at skrue ned, siger velfærdsdirektør Mette Olander.

- Men det vil være i niveau med, at der måske er nogle, der ikke lige får støvsuget deres bolig i dén uge, de plejer at få det, siger hun.

Men den helt basale pleje kommer ikke til at lide af svigt og forglemmelse, lyder det.

- Skulle der opstå et behov for ekstra personale, er der ikke nogen ældre, vi har kontakt med, eller som får brug for kontakt med os, som ikke får den hjælp, de har brug for, forsikrer Mette Olander.