Se billedserie Kem Overskov er udlært kok og tilbyder en indbydende tapas- og vinmenu til en attraktiv pris.

Anderledes julefrokost

Køge - 27. november 2017 kl. 14:36 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Champagne af mærket Abel Jobart, gazpacho, branade af lyssej, røget laks med basilikumcreme, fasanpaté med cornichons, serranoskinke, salame al vino chianti og mange andre lækkerier, en omfattende vinmenu, kold, hvid chokoladesuppe med bær og brownies, dessertvin samt kaffe og avec er blot et udpluk af den indbydende menu, som indehaver af Køge Vinhandel Kem Overskud tilbyder alle interesserede fredage og lørdage frem mod juleaften.

- Det er godt alternativ til en traditionel vinsmagning og må meget gerne opleves som et restaurantbesøg, fortæller vinhandleren, der er udlært kok og derfor selv står for anretningen af maden.

Der er plads til 16 gæster til smagning af otte forskellige vine, avec og tapas i butikslokalet i Brogade 19, hvor vinflasker og -tønder fra gulv til loft giver en stemningsfuld ramme om de kommende arrangementer. Udover at få en hyggelig aften, håber vinhandleren naturligvis, at mange også benytter lejligheden til at forsyne sig med de gode tilbud, der også følger med i oplevelsen.

- Menu-prisen er særdeles attraktiv, idet mad og vin er regnet ud efter butikspriser, og vi giver deltagerne mulighed for at købe vin til vores gode 12 styk-tilbud uanset mængden. Det er en oplagt chance for at købe ind til jul og nytår, mener Kem Overskov.

I det nye år introducerer han desuden vinaftener med særlige temaer hver anden weekend. Tanken er - i lighed med vin- og tapas-aftenerne - at give kunderne en oplevelse og en ekstra service, når de handler.

- Jeg har allerede en aftale med to leverandører, der kommer og præsenterer henholdsvis amerikanske og tyske vine. Desuden får vi besøg fra et af vore italienske vinhuse og den 17. januar har vi rom-smagning med rom firmaet 1423 ApS, fortæller Kem Overskov.

Som udlært kok har han forudsætningerne for at udvikle madkonceptet - og han har allerede en føler ude for at gøre det hos indehaver af ejendommen Mogens Hugo og skal i givet fald også have tilladelse fra teknisk forvaltning.

- Jeg har spurgt Mogens Hugo om muligheden for at bygge baglokalet om til køkken, så jeg kan lave varm mad derude. Foreløbig er han gået i tænkeboks, fortæller Kem Overskov.

Du kan se hele arrangementet på www.koegevinhandel.dk og tilmelde dig vin- og tapasaftenerne i butikken eller på mailadressen info@koegevinhandel.dk.