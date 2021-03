Analyse om Borup: Centrale trækplastre og et godt butiksudvalg

- Vi ser ikke mange tomme lokaler i længere tid, siger Claus René Olesen, der er formand for Borup Erhverv, om udviklingen i Borups bymidte. Foto: Simon de Visme

Køge - 03. marts 2021

Mens mange butikker i både Borup og resten af landet har fokus på genåbning efter længere tids coronanedlukning i disse dage, så er denne tid også en god anledning til at træde et skridt tilbage og se på den overordnede detailhandelsudvikling i byen.

Udviklingen og mulighederne fremover er således kortlagt som en del af Køge Kommunes nye detailhandelsanalyse, som blandt andet fremhæver, at Borup har et godt lokalt udbud af både dagligvare- og udvalgsvarebutikker - ikke mindst når man tager byens størrelse og beliggenhed med relativt kort afstand til større byer som Køge, Roskilde og Ringsted.

Ifølge analysen, som naturligvis er udarbejdet før den seneste coronanedlukning, er der 19 butikker og 23 servicefunktioner herunder spisesteder i byen, og det fremhæves specifikt, at det er en konkret styrke, at både biograf og kulturhus ligger centralt placeret.

Det giver en levende bymidte, hvor en af svaghederne, som bliver fremhævet i analysen, til gengæld er, at bymidten er forholdsvis langstrakt frem for komprimeret over et mindre området.

"Det er overordnet set vigtigt, at funktionerne bliver samlet så meget som muligt, så der ikke er afbræk i bybilledet af døde facader. Det er derfor vigtigt, at man i fremtiden arbejder på at koncentrere butikkerne og kundeorienterede servicefunktioner enkelte steder i Borup bymidte," lyder det blandt andet i detailhandelsanalysen.

Historiske placeringer

Det er dog lettere sagt end gjort at koncentrere bymidten mere, end det allerede er tilfældet, mener Claus René Olesen, der er formand for Borup Erhverv.

- Det er vanskeligt at ændre på Borups sammensætning og placering af forretninger, for der er jo nogle historiske årsager til opbygningen, siger han og peger blandt andet på i den sydlige ende på dagligvareforretningen Spar, som ligger i en gammel købmandsgård, mens eksempelvis også stationsbygning og Borup Kino har en mangeårig historie.

Desuden påpeger han, at mens forretningslivet i byen måske kunne være mere koncentreret, så er der dog stadig mindre end en kilometer fra nord til syd, så det ligger inden for en overskuelig ramme.

Claus René Olesen glæder sig generelt over, at der er godt fyldt op i centerbebyggelsens forretningslokaler.

- Vi ser ikke mange tomme lokaler i længere tid - vi er superheldige med at have mange initiativrige folk, der løbende åbner forretninger, når der bliver noget ledigt, siger han, og han forklarer blandt andet det store, lokale butiksudvalg med, at Borupborgerne er gode til at støtte op om det lokale handelsliv.

I forhold til fremtiden ser den lokale erhvervsformand gode muligheder i arrangementer og begivenheder, som kan være med til at trække folk til bymidten. For eksempel har man tidligere haft god succes med en sommerdag med veteranbiler i byen, hvilket man har planer om at gentage.

Desuden er man i samarbejde med Køge Kommune midt i en proces med fokus på forskønnelse af centret i form af blandt andet beplantning og etablering af flere byrum, som skal gøre centret attraktivt at opholde sig i.

- Vi har fokus på at gøre det til et godt område at opholde sig i, så det kan ud over beplantning for eksempel også være opsætning af nye bænke eller legeområder til børnene, forklarer han.