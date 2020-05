Ambulance vendte om på halvvejen - regionen beklager »en meget uheldig sag«

Ole Mazur Hendriksen peger på, at fejlen opstod, fordi vagtlægen oprettede sagen, samtidig med at 112-systemet blev aktiveret, hvorfor to procedurer og regelsæt pludselig modarbejdede hinanden. Vagtlægen skulle selv have bestilt ambulancen uden at bede moderen kontakte 112, konstaterer han.