Nu går Køge Kyst for alvor i gang med at få oprenset byggegrunden ud mod den nordlige ende af Søndre Havn i Køge. Foto: Køge Kyst/Jan Kofod Winther

Alvorlig forurening med kemikalier skal fjernes

Køge Kyst går nu i gang med at rydde op efter jordforurening yderst på Søndre Havn, så der i de kommende år kan bygges videre på næste etape af områdets byudvikling.

I en pressemeddelelse fortæller selskabet , at tidligere kemikaliefabrikker og -lagre gennem årene har spildt olie og forskellige kemikalier i jorden på Søndre Havn i Køge, blandt andet i området nærmest havet, som udgør den næste etape i byudviklingen.

- Forurening fra tidligere tiders industri er en udfordring, når gamle industriområder skal omdannes til ny by. Den virksomhed, som lå på grunden til 2017, gik konkurs, fordi produktionen blev lukket af miljømyndighederne, fortæller Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen i en pressemeddelelse.

Forureningsoprensningen indebærer, at Køge Kyst håndterer forureningen, og samtidig med at den forurenede jord alligevel skal fjernes, graver Køge Kyst ud til en kommende p-kælder, som skal bygges under den nye bydel.