Alternativet er klar med en kandidat i Køge Kommune

Køge - 27. april 2021 kl. 14:01 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det var deltagelse i et program på DR, som vakte den politiske appetit hos Alternativets nye spidskandidat til kommunalvalget i Køge Kommune.

Det fortæller den 43-årige civilingeniør, Peter Kjær Hansen, som til kommunalvalget den 16. november skal kæmpe med de andre partier og lokallister om at få plads i byrådet i Køge Kommune.

- Jeg har alle dage haft lyst til at blande mig i den politiske debat, og det var helt klart min deltagelse i Kommunekuppet og senest folketingsvalget i 2019, som har fyret op under mit politiske engagement, siger Peter Kjær Hansen.

Målet med det kommunale kandidatur er blandt andet at trække Køge Kommune i en mere klimavenlig retning.

- I Alternativet stiller vi op til kommunalvalget med en ambition og et håb om at skabe en mere grøn og humanistisk kommune. Alle borgere i Køge Kommune udgør hver og én en lille brik i det store klimakrise-puslespil - både som årsag og som løsning. Hvis vi synes, at Corona-nedlukningen af landet sidste forår var et wake-up-call, så kommer klimakrisen nok til at kræve endnu større ændringer i vores levevis og vores adfærd, end det vi har oplevet det sidste års tid. Selv med ny teknologisk udvikling får vi som kommune og lokalsamfund behov for at rykke meget tættere sammen og styrke vores sammenhængskraft, hvis vi alle sammen skal nå i mål med klimalovens målsætning om 70 procent CO2-reduktion i 2030. Det tror vi, at vi i Alternativet kan hjælpe til med, siger Peter Kjær Hansen.

Det grønne er et vigtigt emne for Alternativet, men partiprogrammet handler også om de bløde værdier, fortæller han

- Den grønne dagsorden ligger øverst hos os. At vi som mennesker har et godt liv, hvor vi trives og ikke går ned med stress, er syge eller holdes ude af arbejdsmarkedet. Det gælder både for voksne, men også vores børn. Vi skal sørge for at give vores børn den bedst mulige start, så de ikke havner på den forkerte side af loven. Der er kultur- og fritidsliv væsentligt, Det har været hårdt under pres under corona. Så der har vi en ikke uvæsentlig opgave med at få det i gang igen, så vi kan give børn unge, og også seniorer, en fornyet lyst på livet, siger Peter Kjær Hansen.

Peter Kjær Hansen er tidligere deltaget ved flere politiske lejligheder. Som optakt til kommunalvalget i 2017 var han udvalgt til at deltage i DR's valgprogram »Kommunekuppet«, hvor han sammen med fire andre borgere i Køge Kommune skulle lege byråd og ud fra egen politisk overbevisning prøve at finde besparelser og omprioritere ude i kommunens velfærdsområder.

Det var også Peters idé - i 11. time - at Køge Kommune skulle bevare det gamle vandrehjem ude på Vamdrupvej på kommunale hænder og omdanne det til et kultur- og medborgerhus i kombination med et bo- og beskæftigelsestilbud for udsatte borgere i kommunen. En idé, som dog ikke mødte nævneværdig opbakning hos det siddende byråd.

Transportordfører

Peter Kjær Hansen var til folketingsvalget i juni 2019 opstillet som én af Alternativets 11 folketingskandidater i Storkreds Sjælland. Han opnåede ikke valg, men Peter Kjær Hansen blev i marts måned blev udpeget til transportordfører for Alternativet.

Han sidder derfor netop nu også med i de aktuelle forhandlinger om regeringens 160 milliarder kroner dyre infrastrukturplan for 2035 sammen med Alternativets folketingsmedlem, Torsten Gejl.

- Køge Kommune er inde i en rivende udvikling i disse år. På nogle punkter går det måske lidt for stærkt i øjeblikket. Jeg synes, at det er synd for byen og kommunen, hvis charmen i Køge by forsvinder, fordi alt skal bygges op i fjerde-femte sal eller hvis Køge by løber med al opmærksomheden i kommunen. Det er vi, i min og Alternativets optik, nødt til at have en fornyet snak om er bæredygtigt og hensigtsmæssigt, siger Peter Kjær Hansen.