Alt andet end ro på

Køge - 30. november 2020

Selvom man ikke kan komme på vandet, så kan man sagtens få fornemmelsen af at suse fra konkurrenterne i et åretag.

Lørdag formiddag tog de yngste medlemmer hos Køge Roklub et godt greb om »årene« og trak til, da Sjællands Mesterskaberne i Ergometerroning blev sat i gang.

- Kom så, giv den et ordentlig spark til sidst, lød det fra en af sekundanterne, da der var få hundrede meter tilbage af strækningen, de unge roere skulle tilbagelægge.

Det kaldes også for tørroning, for det foregår på land, hvor hver enkelt deltager sidder i en romaskine, men kan følge både sin egen og konkurrenternes fremdrift på en digital skærm.

Roerne plejer at samles til mesterskabet, men i år er det blevet til en virtuel regatta, hvor klubber over hele landet kobler sig på fra deres hjemlige faciliteter.

Blandt formiddagens deltagerne var 13-årige Filippa Birk Hansen, der så frem til at teste sin roform.

- Det er en god måde at udfordre sig selv på og så synes jeg, at det er sjovt at konkurrere med de andre, sagde hun og fortalte at målet var at komme ud på 900 meter, på fire minutter.

Hun har tidligere dyrket gymnastik, men nu er det altså roning, der har fået tag i hende.

- Jeg ville gerne prøve noget nyt og da mine forældre også ror her, var det oplagt at være med. Det er en god sport, for man får rørt alle sine muskler og så er der et godt fællesskab her i klubben, sagde hun, inden der skulle varmes op til dagens løb.

Det var som nævnt de unge medlemmer, der lagde først fra land og senere fulgte så de ældre aldersgrupper - som er kendt for virkelig at give den gas i konkurrencen.

- Skal vi også stille spande frem, lød det under forberedelsen og så kunne man selv gætte på, hvad de skulle bruges til...

Blandt dagens deltagere var også Louise Birk Hansen, der nyder at være med for det sportslige, men også fordi det er en festlig dag i roklubben:

- Vi gør meget ud af at heppe på hinanden undervejs og det skaber sindssygt meget fællesskab omkring sporten, hvor vi ellers træner på forskellige hold fordelt over ugen. Selvom vi alle kommer i klubben, så er den her del af det jo en individuel sport.

Hun fortalte, hvordan målet for hende var at slå sin egen rekord og komme under fire minutter på 1000 meterstrækningen.

- Det lyder måske ikke af meget, men det er megahårdt, når man vrider lungerne ud på sig selv, griner hun og fortæller, at det ikke er et ukendt fænomen, at roere skal hjælpes ud af »båden« og ligge ned, samt have godt med sukkervand efter præstationen - det er også her, at der kan blive brug for de omtalte spande.

Klubbens rochef Mai-Britt Bille er selvfølgelig også med til forberedelserne og fortæller, at tidligere år er man på tværs af klubberne mødtes i en stor sportshal, hvor der virkelig var mulighed for at skabe stemning og råbe højt, når hundredvis af deltagere tog fat.

Det kan man selvfølgelig ikke i år, så derfor er det blevet til arrangementer i de forskellige roklubber, hvor der holdes nøje regnskab med, at dokumentere resultaterne og sende dem ind til centralt hold.

- Hele konkurrencen er opdelt efter vægtklasser, aldersklasser og køn, så man konkurrerer på lige vilkår og resultaterne bliver dokumenteret undervejs, forklarer Mai-Britt Bille.

Dagen igennem gav medlemmerne af Køge Roklub alt hvad de havde i sig og sikrede sig flere podiepladser.

De næste to regattaer i vintersæsonen vil vise om roerne beholder deres podiepladser samt om de får selskab af flere lokale roere på podiet.

Næste gang følger de Jyske Mesterskaber og sidste regatta er 6. marts, hvor de Fynske Mesterskaber venter.