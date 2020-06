Send til din ven. X Artiklen: Almene boliger renoveres før tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Almene boliger renoveres før tid

Køge - 03. juni 2020 kl. 05:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at sætte gang i hjulene i erhvervslivet har Landsbyggefonden fremrykket tilskud til renoveringen af almene boliger, herunder Køge Boligselskab afdeling Solbakken II, der ellers tidligst skulle have været renoveret i 2021.

Det oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Sagen har skullet behandles meget hurtigt, for at Solbakken II kunne komme i betragtning til den fremrykkede renovering. Et godt og målrettet arbejde i boligselskabet og et godt samarbejde mellem boligselskab og forvaltning har betydet, at man på ganske kort tid har nået at behandle sagen, så den kunne præsenteres for byrådet før 1. juni 2020, som var den udmeldte tidsfrist fra Landsbyggefonden, oplyser man i pressemeddelelsen.

- Det her er et eksempel på et rigtigt godt samarbejde mellem boligselskabet og forvaltningen, der ender med at komme dem, der bor i Solbakken, til gode, udtaler borgmester Marie Stærke (S).