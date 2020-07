Allergivenlige træer byder velkommen i Køge Idrætspark

Udover at fungere som indgang til den store Hal 3, skal pladsen tage imod de gæster, der gerne vil slentre en tur på Køge Idrætspark eller de, der skal til idrætsaktiviteter på området enten det måtte være tennis, fodbold, bueskydning, atletik eller kricket. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

- På pladsen tæt op ad den nye hal facade er der plantet tre skønheder af arten »Betula pendula Dalecarlica«. Deres lette og spinkle udtryk spiller smukt op til den storslåede og solide glasfacade. De tre nye birketræer er med deres hvide bark, de fligede mørkegrønne blade og gule høstfarve en fryd for øjet, skriver kommunen begejstret.

Denne type birketræ blev første gang set på en gård ved navn »Örnæs« i Dalerne i Sverige for 250 år siden. Örnæs-birken har været Sveriges nationaltræ siden 1985.

I modsætning til typiske birketræer bærer Fligebladet Birk - som træet hedder på almindeligt dansk - ikke hanrakler. Det betyder, at træerne ikke afgiver de pollen, som kan være lidt af en plage for allergikere.

- Det er en smuk plads, som byder velkommen på Køge Idrætspark. Pladsen er i den grad med til at styrke strukturen og forbindelsen mellem erhvervsområde, stadion, sportshaller og udearealerne på selve idrætsparken. Og træerne er simpelthen bare prikken over i'et, siger Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Ejendomsudvalget.