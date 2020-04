Alle plejecentre i Køge Kommune får egen læge

Køge Kommunes plejecentre får tilknyttet en fast, praktiserende læge. Det betyder, at de ældre beboere bliver tilset af den samme læge hver gang.

Køge - 28. april 2020

Nu har alle Køge Kommunes ni plejecentre fået egen læge tilknyttet. Det betyder, at borgere, der bor på plejecenter, kan blive tilset af lægen i eget hjem, ligesom personalet får direkte adgang til lægefaglig sparring fra den samme læge hver gang. Det oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Fra den 1. maj har alle Køge Kommunes plejecentre tilknyttet egen, fast læge. Borgere på kommunens ni plejecentre kan altså fremover vælge denne læge, og dermed blive tilset i eget hjem. Ordningen er naturligvis frivillig for borgerne på plejecentrene, der også har mulighed for at beholde den læge, de har i forvejen.

De første plejecentre i Køge Komme fik læger tilknyttet allerede i 2018. Den 1. maj 2020 er det samtlige plejecentre, som har egen læge, hvilket betyder, at et større projekt, som Køge Kommune har etableret i samarbejde med Praktiserende Læger Organisation (PLO), er nået i mål.

Erfaringerne fra de første plejecentre viser, at borgerne ofte tilvælger muligheden og er glade for den. Desuden giver ordningen en bedre kvalitet i sundhedsarbejdet. Den faste tilknytning til den samme læge giver mulighed for en tæt kontakt og opfølgning mellem personale og læge på plejecentret. Det bidrager til en tættere sparring og kan i sidste ende betyde færre indlæggelser.

- Det giver rigtig mange fordele, når et plejecenter har en fast kontakt til samme læge. For borgerne er det trygt, at det er den samme læge, der kommer hver gang, og at lægen kommer i borgerens hjem. For personalet bliver det nemmere at følge op på problemstillinger, som man løbende drøfter, ligesom det tillidsforhold, der bliver skabt, har stor betydning for det daglige arbejde med sundheden hos borgerne, siger Bent Sten Andersen (DF), der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.

For de fleste plejecentre gælder det, at der bliver tilknyttet en enkelt læge, mens der hos de større plejecentre tilknyttes to.