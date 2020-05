Fra onsdag i denne uge kan også de yngste elever på Køge Gymnasium sætte deres ben på skolen, og det glæder rektor Peter Schiødt. Billedet er fra 2018. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Alle gymnasieelever kommer tilbage igen: - Måske skal vi trylle lidt

Køge - 27. maj 2020 kl. 17:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For lidt over en måned siden indtog de unge fra 3.g og 2.HF Køge Gymnasium efter nedlukningen, og fra onsdag i denne uge kan de få selskab af de yngste elever, og det glæder rektor Peter Schiødt.

- Det er rigtig godt, for vi savner det liv, der plejer at være. Og her i det gode vejr plejer eleverne at færdes udenfor og sidde rundt omkring. Det mangler vi, og det er også hårdt for eleverne, som har været væk længe, fortæller han.

Onsdag bliver dog ikke det helt store gensyn, da kun nogle af de yngste elever skal være på skolen have årsprøver, mens afgangseleverne er travlt optaget af eksamener. Men fra den 2. juni er Køge Gymnasium klar til for alvor at samle alle de unge, fortæller Peter Schiødt.

Inden da skal skolen have færdiggjort en gennemgang af alle lokaler for at få et overblik over, hvordan man kan gennemføre undervisningen med samtlige elever.

- Vil skal undersøge, om vi har plads nok til alle elever, og hvor mange der kan være i et lokale, når der skal være en meters afstand. Det kan godt være, vi skal ud at finde nogle flere lokaler, men vi er ikke helt færdige med gennemgangen endnu, fortæller Peter Schiødt.

Han regner dog med, at man kan få plads til alle 1.150 elever på den ene eller anden måde.

- Måske skal vi trylle lidt og låne flere lokaler eller sende grupper på tur. Det må vi se på, siger han.

Trættende videomøder Selvom alle de unge vil være tilbage igen, bliver det fortsat en anderledes hverdag med afstand, hygiejne og ekstra rengøring. Schiødt kan heller ikke udelukke, at man fortsat vil være nødt til at dele klasserne op i flere lokaler for at kunne overholde afstandskravet.

Rektoren er dog glad for, at elever, lærere og ansatte i højere grad skal ses og have undervisning ansigt til ansigt, så man vænner ryggen til de mange digitale møder.

- Det kan være trættende med videomøder og fjernundervisning, for man mangler kropssproget. Der er en masse signaler, man får ubevidst, når man er ansigt til ansigt, og når det er digitalt, skal man koncentrere sig ekstra meget, om det der bliver sagt, påpeger Peter Schiødt.