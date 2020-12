- Jeg er glad for, at det bliver prioriteret politisk, for når vi har lange skoledage, så vil betyde, at nogle elever ikke er lige så trætte, siger skoleleder Merete Fledelius. Foto: Simon de Visme

Alkestrupskolen får bedre indeklima med ny ventilation

Køge - 18. december 2020 kl. 17:44 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Når Alkestrupskolen i Algestrup får nye ventilationsanlæg i 2021, vil lærere og elever kunne mærke en stor forbedring af komforten.

Det mener Teknik- og Miljøforvaltningen, der fortæller, at de nye anlæg baserer sig på kravet om et maksimalt CO2-indhold på 1.000 ppm (parts per million) i luften. I praksis er Alkestrupskolen i dag uden mekanisk ventilation, da den nuværende er sat op til manuel styring, så skolens leder Merete Fledelius ser frem til de nye anlæg.

- Jeg er glad for, at det bliver prioriteret politisk, for når vi har lange skoledage, så vil betyde, at nogle elever ikke er lige så trætte. Vi har en positiv forventning om, at det bliver bedre, men vi har dog ikke haft problemer med indeklimaet eller, at eleverne er trætte, understreger hun. Pengene til projektet kommer fra de 41 millioner kroner, som politikerne i Køge har sat af til at renovere og vedligeholde sine kommunale bygninger.

Skolelederen peger også på, at tiden med coronavirus gør, at udluftning bliver endnu vigtigere. Derfor gør Alkestrupskolen meget for at lufte ud og jævnligt sende eleverne udenfor, fortæller Merete Fledelius.

- Forskningen viser, at børn, der rører sig, lærer bedre, og hvis man er tung i hovedet, handler det ikke kun om ventilationsanlæg. Det handler også om, at undervisningen skal være nærværende og inspirerende.

