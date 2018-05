Aldi flytter i fremtiden fra lokalerne i Holmebækcenter i det sydlige Herfølge til adressen på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej. Det betyder, at beboere det sydlige Herfølge får længere afstand til et supermarked, men lokalet vil fortsat kunne bruges til handel, hvis nogen ønsker at flytte ind i stedet for Aldi. Foto: Anders Fallesen

Aldi lukker, når Aldi åbner

Køge - 30. maj 2018 kl. 13:33 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle har hørt, at Aldi-butikkens dage i Holmebækcenter er talte, mens andre mener at vide, at supermarkedet i det sydlige Herfølge består.

Snakken går, efter at et enigt Køge Byråd i sidste uge godkendte den lokalplan, der skal tillade et nyt Aldi-supermarked med boliger opført ovenpå på hjørnet af Vordingborgvej og Billesborgvej, skriver DAGBLADET.

Aldi i Holmebækcenter var da også indirekte en del af høringsprocessen for lokalplanen. Flere udtrykte således bekymring for fremtidens handelsmuligheder for ældre og gangbesværede borgere i den sydlige del af Herfølge, såfremt Aldi ville flytte sin aktivitet væk fra området og ind i de nybyggede lokaler, når byggeriet står klar.

Ikke desto mindre kommer lukningen af Aldi i Herfølge syd til at ske. Dennis Hyrup, ejendoms- og udviklingschef i Aldi Karlslunde, bekræfter, at butikken på Pogebanken i Herfølge siger farvel og tak, når det nye supermarked i Herfølges bymidte står klar.

- Det, man ser flere steder, er, at man gerne vil styrke handlen i bymidten, og det vil vi også gerne i Herfølge. For nogen betyder det, at man får lidt længere, og det er selvfølgelig er ærgerligt, men den kommende butik vil jo være relativt tæt på trods alt, siger Dennis Hyrup til DAGBLADET.