Se billedserie Kenn Klinthøj og Jesper Nielsen, begge centrale aktører i styregruppen bag Landsbyforum Køge, efterlyser politisk handling i forhold til at få den fem år gamle landdistriktspolitik ud over rampen. Det er et fælles ansvar at få sat landsbyudvikling på dagsordenen - og begge er de klar til at bidrage. Foto: Anders Fallesen

Aktører: Landdistriktspolitikken kom aldrig ud over rampen

Køge - 23. oktober 2021 kl. 06:33 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Gode intentioner fandtes til overflod. Driftige landsbyfolk skulle med afsæt i klare visioner om udvikling i kommunens flere end 30 landsbyer sætte skub på arbejdet. Der, hvor der måtte være lokale ønsker om det.

Og alligevel skete det aldrig rigtigt. Alligevel kom den stort opslåede landdistriktspolitik fra sensommeren 2016 aldrig rigtig ud over rampen, mener både Jesper Nielsen fra Ll. Salby og Kenn Klinthøj fra Lidemark.

De er henholdsvis formand for styregruppen bag Landsbyforum Køge samt styregruppemedlem i samme forum og har budt på kaffe til en snak om landdistriktspolitikken. Politikken, der i deres øjne aldrig fik ben at gå på, mener de.

Den erkendelse fører nogle gange til en følelse af resignation.

- Jeg skal da være helt ærlig at sige, at jeg flere gange har overvejet, om det var på tide at trække mig fra arbejdet og lade andre komme til, hvis der er nogen, som ønsker at drive det videre, siger Jesper Nielsen.

Et naturligt mødested I dagens anledning har de genbesøgt den 15 sider lange landdistriktspolitik og hevet flere eksempler frem på visioner, der aldrig kom ud over rampen. Særligt ønsket om, at landsbyerne skal have fysiske mødesteder og naturlige samlingspunkter - og hvis de ikke findes i forvejen - kom aldrig rigtig videre, mener de.

Jesper Nielsen og Kenn Klinthøj forestiller sig, at det i landsbyer uden mødesteder kunne dreje sig om, at kommunen anskaffede sig et lille stykke jord, som man stiller til rådighed. Hverken juridisk eller økonomisk skulle der være det store i vejen for det, fremhæver de, efter at de for nylig drøftede spørgsmålet med kommunens teknik- og miljøforvaltningsdirektør, Stig Isaksen.

- Vores pointe er, at der skal være nogle fysiske rammer i landsbyerne for, at man skabe liv og fællesaktiviteter, siger Kenn Klinthøj og fortsætter:

- Vi kan tale om Ll. Salby og Lidemark, men vi ved ret beset ikke, hvad de andre landsbyer gerne vil, for vi er ikke organiserede nok. Og det er måske heller ikke vores rolle i Landsbyforum Køge. Vi kan ikke tale for alle landsbyerne, og det vendes så nogle gange imod os i forhold til organiseringsgraden ude i landsbyerne, siger han.

Det kan dog også være svært at få alle landsbyer med, erkender han:

- Tager man den tidligere Skovbo Kommune, var det den kommune med den højeste gennemsnitsalder. Det betyder, at der ikke altid er så meget aktivitet derude, og at folk passer sig selv. Derfor har politikerne en pointe (når de efterlyser initiativ fra landsbyerne selv, red.) Men vi er så sat i verden for at skabe en dialog mellem landsbyerne med udgangspunkt i landdistriktspolitikken, siger Kenn Klinthøj.

En positiv dialog Undervejs i interviewet gentager Jesper Nielsen adskillige gange, at deres eneste ærinde er at få styrket dialogen, og at man ikke ønsker konflikt.

- Vi vil gerne skabe prøve at skabe en positiv opmærksomhed omkring landdistriktspolitikken og selvfølgelig også omkring Landsbyforum Køge. En måde at gøre det på er, hvis vi kunne sige; 'her er en køreplan for, hvis en landsby mangler en lille plet jord, hvor man kan dyrke sit fællesskab og holde en sommerfest eksempelvis. Den køreplan skulle vi så gerne kunne hive op af skuffen, hver gang der kommer nogen og ikke helt ved, hvordan man griber det an, siger Jesper Nielsen.

De enkelte landsbyer spiller vel også en rolle i forhold til selv at komme på banen med deres ønsker, indvender DAGBLADET.

Ja, det er helt korrekt, svarer både Jesper Nielsen og Kenn Klinthøj. Begge mener de, at en landdistriktskoordinator, der fungerer som bindeled mellem landsbyerne og kommunen, kunne være en god vej at gå i forhold til at få alle landsbyer mere i tale.

Og ifølge Kenn Klinthøj har han sågar anvist, hvor der kan søges fondsmidler til at få ansat en sådan koordinator, uden at man dog endnu har rykket på det fra kommunens side, fortæller han.

Et fælles ansvar Hvilke eksempler kan I give på, hvor man med landdistriktspolitikken slet ikke er kommet i gang med at føre alle de gode intentioner ud i livet?

- Er der overhovedet noget, der fungerer?, spørger Kenn Klinthøj leende.

- Jo, der er nogen, der har søgt og fået penge fra landsbypuljen, og det er vel det, tilføjer han.

Hvor ligger ansvaret for, at der ikke er sket mere?

- Det er alles ansvar. Vi ønsker ikke at pege fingre ad nogen, for det er et fælles ansvar at få skabt opmærksomhed om alle de muligheder, der findes i landdistriktspolitikken, svarer Jesper Nielsen.

Men hvis man sætter det på spidsen; hvad skal alle de gode intentioner fra landdistriktspolitikken så gøre godt for, hvis der ikke er nogen, der gider at føre dem ud i livet?

- Det er rigtig godt spørgsmål, og det er lige netop det, vi prøver at gøre noget ved. For hvis det her ikke går igennem, jamen, så lad os da droppe landdistriktspolitikken og nedlægge landsbyforum, svarer Kenn Klinthøj.

Jesper Nielsen supplerer:

- Det er det helt centrale i alt det her, og det har vi også talt om mange gange. Som nævnt vil vi ikke pege fingre. Men vi savner, at byrådet tager ansvaret på sig for at ville noget med deres landdistriktspolitik. Det kan være både i forhold til fællesjord, tiltag mod den tunge trafik eller noget andet. (...) En af frustrationerne er, at vi fra borgerrepræsentanternes side, at vi har tanker og forslag, men at der aldrig kommer forslag den anden vej, siger Jesper Nielsen.

Må udbrede kendskabet Men det modsatte argument er jo, at det er jer, der bor i landdistrikterne. Det er jer, der ved, hvad der kan forbedres. Er det ikke kun naturligt, at hovedparten af initiativerne kommer fra jer?

Jesper Nielsen svarer:

- Både ja og nej. Ja, for det er den naturlige måde at se det på, nej, fordi heldigvis blev landdistriktspolitikken udformet på en sådan måde, at der blev lagt meget op til forskelligheden i de forskellige landsbyer. Alle vil måske noget forskelligt, og det skal man respektere. Så det er et fælles ansvar at få skabt nogle strukturer, hvor man får åbnet dialogen. En af måderne at gøre det på er at få udbredt kendskabet til, at der er to foraer - styregruppen og landsbyforum - og at det er ved at være til stede der, at der sker noget. Og det skal selvfølgelig ikke bare være en snakkeklub. Men det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg med jævne mellemrum har tænkt "nu gider jeg ikke mere," smågriner han.

Og så må man jo træffe et valg, påpeger han.

- Hvorfor går vi frem med det her nu?, kan man spørge. Nu har vi kørt mere end en hel byrådsperiode med landdistriktspolitikken, og i vores optik fungerer det ikke optimalt. Og når det er tilfældet, må man jo enten forsøge at gøre noget ved det eller lade være. Vil man denne landdistriktspolitik, ud over at det er et stykke papir, som ser pænt ud?. spørger Jesper Nielsen.

Han håber i de kommende ugers valgkamp at få bud på, hvordan politikerne ønsker at skabe udvikling i landsbyerne og landdistrikterne.

Den 2. november kommer lige netop dette temaer på dagsordenen. Her har styregruppen bag Landsbyforum Køge indbudt til dialogmøde med en lang række politikere i forsamlingshuset Lille Syd i Herfølge, hvor der fra klokken 19.00 er debat om fremtidens landdistrikter.