Aggressiv bilist kaster en genstand efter medtrafikant på motorvejen

Køge - 11. september 2020 kl. 11:17

En 32-årig mand kørte meget aggressivt på Vestmotorvejen torsdag eftermiddag, og endte med at kaste en genstand ud at vinduet, som ramte en 49-årig kvindes bil. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet modtog klokken 14.30 et opkald på 112 fra en 49-årig kvindelig bilist fra Køge, som fortalte, at hun netop havde været udsat for chikanekørsel på Vestmotorvejen af en mandlig bilist i en større sølvgrå Audi personbil.

Kvinden var kørt på motorvejen mod vest ved Vemmedrup, og bag kvinden kørte den sølvgrå Audi. På motorvejen var der tæt trafik og hastigheden nedsat på grund af sammenfletningen ved tilkørslen. Kvinden kom til at køre bag en større lastvogn og ville overhale. Da hun begyndte sin overhaling i 2. vognbane, begyndte Audien bagved også at overhale. Den kvindelige bilist følte, at Audien pressede hende, og hun kunne se i bakspejlet, at den mandlige fører gestikulerede voldsomt, mens han blinkede med lyset. Efter at have kørt lidt blev der frit i 1.vognbane, og Audien overhalede nu højre om den 49-årige bil, før hun selv nåede at trække ind. Da den mandlige bilist kom foran kvindens bil bremsede han op, så hun også måtte bremse for ikke at påkøre ham. Kvinden trak nu ind i 1.vognbane, for at komme væk fra Audien. På grund af den tætte trafik kom hun til at køre ved siden af Audien.

Føreren rullede nu vinduet ned og kastede en ukendt hvid genstand på den 49-åriges bil, så der lød et stort "gonk" inde i bilen. Den 49-årige ringede derfor omgående 112 for at anmelde episoden. Audien kørte videre ad Vestmotorvejen, hvor han fortsatte med at presse andre bilister.

Politiet sendte hurtigt en patrulje ud på motorvejen, som fik kontakt til Audien ved Slagelse V, hvor bilen blev standset. Føreren af bilen, en 32-årig mand fra Fyn, blev sigtet for at have forvoldt fare mod den 49-årige. Han erkendte, at han havde kørt på stedet, hvor han havde haft en trafikal kontrovers med en kvindelige bilist i en Toyota, men nægtede at have kørt hasarderet eller at have kastet noget.

Politiet søger vidner i sagen, som kan være med til at belyse episoden på Vestmotorvejen omkring Vemmedrup mod Bjæverskov cirka 14.30. Vidner som har bemærket kontroversen mellem to personbiler, en større sølvgrå Audi og en sølvgrå Toyota Corolla kan ringe til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 4635 1448 eller på tlf. 114.